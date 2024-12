Burduja, despre aderarea cu graniţele terestre la Schengen: Ţara noastră merita de mult timp această poziţie

"Salut decizia Consiliului JAI privind aderarea României şi cu graniţele terestre la Spaţiul Schengen, dar spun ferm că ţara noastră merita de mult timp această poziţie. Este suficient să ne întoarcem ani de zile în urmă, pentru a vedea poziţiile Comisiei Europene în acest sens. Faptul că unii au decis să blocheze ceea ce este un proiect european din motive de politică internă este de neînţeles - este una dintre cauzele care alimentează populismul şi extremismul la nivel european", a notat ministrul.



Potrivit acestuia, este nevoie de mai multă solidaritate între statele membre ale UE, pentru că doar aşa se va întări la nivelul societăţilor europene sentimentul apartenenţei la un proiect comun.



"Şi am tot spus aceste lucruri în ultima perioadă. Nu este vorba doar despre Schengen, este vorba şi despre situaţia interconectărilor, ca un alt exemplu. Lipsa acestora generează probleme importante cu preţurile în statele din Estul Uniunii Europene, aşa cum este şi România, deşi noi ne-am respectat toate angajamentele privind dezvoltarea acestor interconectări, cu toate ţările vecine. Decizia de astăzi este un succes al României şi al românilor, al decidenţilor de la toate nivelurile statului român, şi este foarte bună pentru economie. Câştigul timpului înseamnă câştig pentru dezvoltare economică. Felicit pe cei care, în ultimele săptămâni, au fost implicaţi vizibil într-un proces diplomatic foarte complex, menit să evite alte surprize neplăcute. Am văzut că, şi în ultimul ceas, 'lideri' din alte ţări au vrut să ne pună piedică. Pentru că scopul acestor oameni este să distrugă încrederea în proiectul european. Nu trebuie să îi lăsăm! România trebuie să fie puternică, în UE şi în NATO", a mai scris şeful de la Energie.



Miniştrii de interne din ţările UE, reuniţi în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, au decis să ridice controalele asupra persoanelor la frontierele terestre interne cu şi între Bulgaria şi România începând cu 1 ianuarie 2025, a anunţat Consiliul Uniunii Europene, într-un comunicat postat pe website-ul consilium.europa.eu.



''Este un moment istoric de a primi în final Bulgaria şi România ca membre depline ale Schengen. Ridicarea controalelor asupra persoanelor la frontierele terestre interne cu şi între aceste state membre a fost o prioritate de top pentru preşedinţia ungară (a Consiliului UE) şi astăzi am transformat-o în realitate. Acest pas va fi benefic nu numai pentru cetăţenii bulgari şi români, dar şi pentru UE ca întreg'', a declarat ministrul de interne ungar Sandor Pinter, după decizia de joi.



De la aderarea lor la UE, Bulgaria şi România au aplicat părţi din cadrul juridic Schengen (acquis-ul Schengen), inclusiv cele referitoare la controalele la frontierele externe, cooperare poliţienească şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen. La 30 decembrie 2023, Consiliul a adoptat decizia de a aplica, de la 31 martie 2024, părţile rămase al acquis-ului Schengen şi să ridice controalele asupra persoanelor la frontierele interne aeriene şi maritime.

AGERPRES