Burduja: Bucureștiul e pe cale să nu aibă buget pentru 2024, din cauza iresponsabilității lui N. Dan

„Nicușor Dan blochează Bucureștiul. Faptul că nu vom avea un buget aprobat este integral răspunderea primarului iresponsabil care nu a bugetat costurile necesare pentru funcționarea transportului public și a termoficării! Consilierii Generali PNL vor prezenta în ședința de consiliu general de azi un amendament adus bugetului Municipiului București. Partidul Național Liberal a urmărit astfel să asigure funcționarea Primăriei Generale în perioada următoare, prin alocarea corectă a banilor către servicii publice esențiale”, transmite PNL București.

Potrivit sursei citate, toate ajustările propuse bugetului s-au raportat la analiza execuției bugetare pe ultimii 3 ani, la cheltuielile operaționale care au rămas aproximativ constante, dar și la investițiile care au stagnat.

„Bucureștiul este blocat. Și este pe cale să nu aibă buget pentru 2024, din cauza iresponsabilității lui Nicușor Dan. Lipsește un de un miliard de lei din bugetul Primăriei Generale, după cum recunoaște chiar Nicușor Dan. Sunt banii necesari pentru funcționarea de bază a celor două servicii publice esențiale pentru bucureșteni: termoficarea și transportul public. În schimb, Nicușor Dan a găsit bani pentru evenimente , pentru cimitire și . Nu putem gira un asemenea abuz. Grupul consilierilor generali ai Partidului Național Liberal va face astăzi în ședința de Consiliu General al Municipiului București un amendament pentru alocarea a peste 1 miliard de lei pentru termoficare și transport public. Menționăm că am bugetat strict la nivelul execuției din anul 2023, cu mult sub solicitările Termoenergetica și STB. Pur și simplu este inacceptabil ca bugetul Primăriei Generale să nu includă aceste sume. (...) Nicușor, trezește-te și fă ceea ce trebuie pentru bucureșteni. Pune campania pe pauză pentru câteva ore și respectă legea. Capitala are nevoie de un buget corect, fără să mai acumuleze datorii, așa cum ți-ai asumat, care asigură funcționarea orașului, fără întârzieri la salarii pentru toți cei care depind de adoptarea bugetului PMB”, declară liderul PNL București, Sebastian Burduja.

(sursa: Mediafax)