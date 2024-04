Burduja: România se modernizează în sectorul energetic şi investiţiile în energie verde

"România se află în mijlocul unei revoluţii verzi şi acesta este un lucru bun, pentru că în această direcţie se îndreaptă Uniunea Europeană şi lumea întreagă. Am pregătit, prin Ministerul Energiei, o mulţime de linii de finanţare pentru susţinerea acestei revoluţii verzi. De la PNRR investiţia 1, unde cu 460 de milioane de euro am reuşit să finanţăm peste 1.700 de MW putere instalată în solar şi eolian, până la, tot prin PNRR, partea de stocare, un apel în curs şi producţie de baterii şi celule pentru panouri fotovoltaice, până la Fondul pentru modernizare, unde discutăm de încă 400 de milioane de euro pentru producţia de energie verde, 415 milioane euro pentru auto-consum energie verde, în total 815 milioane euro, apeluri care se deschid până la finalul acestei luni şi unde aşteptăm din nou un mare interes din partea pieţei", a spus ministrul.



El a subliniat că la toate acestea se adaugă schema Contractelor pentru Diferenţă, pregătită de minister şi pentru care vara aceasta vor avea loc toate procedurile necesare.



"Schema este una competitivă. Vor intra, bineînţeles, acei investitori care sunt dispuşi să ofere preţul de exercitare cel mai mic şi unde discutăm iarăşi de 2.000 de MW în acest an - 1.000 solar, 1.000 eolian - şi încă 3.000 anul viitor - 1.500 solar, 1.500 eolian -, deci 5.000 de MW pentru Sistemul Energetic Naţional. Toate aceste lucruri sunt semnale că România se modernizează în sectorul energetic naţional şi ele trebuie dublate de investiţii în capacităţi de stocare.