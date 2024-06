Condimentul pe care trebuie să îl adaugi neapărat în cafea. Îi va da o aromă deosebită

Cafeaua ne trezește dimineața în primul rând cu aroma cu care umple toată casa, mai ales atunci când este turnată în ceașcă. Fie că o preferi neagră sau mai dulce, cu lapte de vacă sau cu puțin lapte vegetal, fierbinte sau un pic mai rece, cafeaua este cea care dă savoare dimineților. Pentru un plus de gust ai putea adăuga în ceașca ta câteva condimente pentru cafea.

afeaua cu condimente a fost consumată pentru prima oară în lumea arabă. Nu doar scorțișoara, nucșoara sau anasonul sunt folosite, ci, uneori, chiar și usturoiul, smochine, stafide, mentă, extract de citrice. Cafeaua nu mai este doar o băutură, ci chiar un desert.

Condimente pentru cafea

Dacă vrei să ai o cafea mai exotică poți pune în ea câteva condimente care să îi intensifice aroma. Poți alege amestecuri de condimente speciale pentru cafea pe care le găsești la comercianții specializați și, uneori, și în supermarketuri.

Dacă nu îți plac amestecurile poți să încerci pe rând câte un condiment până îl găsești pe cel cu care rezonezi. Pentru cafea se potrivesc foarte bine scorțișoara, nucșoara, lavanda, cardamomul și multe altele.

Scorțișoara

Scorțișoara și cafeaua se potrivesc foarte bine și nu doar atât. Își potențează una alteia aroma astfel încât vei avea o băutură extrem de aromată. Poți adăuga un vârf de praf de scorțișoară în ceașca de cafea sau o poți amesteca în cafeaua măcinată.

Scorțișoara reduce aciditatea pe care o are cafeaua, dar are și efecte benefice asupra organismului. Ajută la stimularea circulației sanguine, are efect antiinflamator și ajută corpul să își regleze temperatura.

Cardamom

Cardamomul este un ingredient originar din India și este unul dintre cele mai rafinate condimente. Are o aromă foarte puternică dulce, care aduce cu cea a camforului.

Pentru că este foarte aromat se folosește în cantități foarte mici. Nu pune mai mult de un vârf de linguriță. În cafeaua cu cardamom mai poți pune lapte pentru a-i spori gustul. Alături de ceașca de cafea servește și câteva praline tiramisu.

Ghimbir

Dacă alegi să pui ghimbir în cafea este recomandat să o îndulcești folosind miere. 1/3 de linguriță de ghimbir proaspăt răzuit este suficient la 150 ml de cafea preparată. Mai întâi adu apa în punctul de fierbere, apoi adaugă ghimbirul, las-o să dea un clocot și apoi pune cafeaua măcinată. Vars-o în ceașcă folosind o strecurătoare.

Nucșoară

Nucșoara este ușor amară și are un gust astringent. Pune nucșoara în cafeaua măcinată înainte de a o prepara. O poți combina și cu scorțișoara pentru mai multă aromă. Este foarte potrivită în combinație și cu laptele.

Cuișoare

Cuișoarele au o aromă foarte puternică fiind destul de astringente. Pentru a nu distruge uleiurile volatile din cuișoare este bine să le adaugi când cafeaua ta este deja în ceașcă.

Vanilie

Cel mai simplu mod de a-i da cafelei tale aromă de vanilie este să adaugă puțin baton de vanilie în cafea cât timp se prepară. Servește alături de cafeaua cu vanilie și o prăjitură dulce cu cacao.

Anason stelat

Anasonul are un gust intens și dulce. Se adaugă în cafeaua măcinată și se prepară apoi în mod obișnuit.

Șofran

Aroma șofranului se apropie de cea a mierii, cu o nuanță ușor metalică. Trebuie să pui doar foarte puțin pentru că dacă este consumat în cantități mai mari de 5 grame pe zi devine toxic.

Alune

Alunele conțin o cetonă care dă o aromă puternică de prăjit care este destul de stabilă în timp. Cel mai bine este să folosești alune mărunțite foarte fin pe care le poți adăuga în cafeaua preparată sau în cea măcinată.

Pudră de cacao

Combinația de cafea și ciocolată face o băutură irezistibil de bogată. Poți să îi dai cafelei tale o aromă cu note de ciocolată adăugând o lingură zdravănă de pudră de cacao în vasul în care o prepari. Apoi, nu trebuie decât să amesteci bine. Dacă mai pui și o lingură de smântână vei avea o cafea bogată cu care să îți începi ziua.