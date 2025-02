Cătălin Predoiu, despre acuzația lui Călin Georgescu: Este complet ridicolă

„Nu este adevărat că am trimis la adresa dlui Georgescu și nu am trimis la adresa niciunui cetățean niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau am ordonat un dosar dlui Georgescu sau oricărui alt cetățean. Nu e adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare. Nu am făcut-o niciodată nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne. Asta la modul concret, cu privire la această situație, la această reclamație, să-i spunem, acuzație. O resping categoric. Este extrem de incorectă și de nedreaptă această acuzație la adresa mea”, spune Cătălin Predoiu.

El menționează că ministrul de Interne „nu se ocupă de dosare ale poliției”.

„Ministrul de Interne nu este la curent cu ce se întâmplă în dosarele poliției. Poliția română gestionează acest lucru. Ofițerul de caz desfășoară activități polițienești judiciare și cele mai multe dintre astfel de dosare sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz. Procurorul de caz dispune măsurile care se impun într-un dosar sau altul, iar poliția le duce la îndeplinire. Revenind la speță, procurorul și numai procurorul de caz are dreptul să dispună deplasarea și intrarea în acțiune a ofițerilor mascați, cum se spune în limbajul comun, într-o operațiune sau alta. Deci această chestiune, acest dosar, n-are nicio legătură cu activitatea ministrului de Interne, cu deciziile ministrului de Interne, cu atribuțiile ministrului de Interne. (...) Această acuzație și din această perspectivă este complet ridicolă”, încheie Predoiu.

Călin Georgescu anunța marți dimineață că mascații au ajuns la șeful său de campanie Radu Pally.

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați!”, a scris marți pe Facebook Călin Georgescu.

