Ce aşteptări au primarii de la celebrul PNRR. Primăriile vor avea un fond special și pot accesa bani

Primarii au la dispoziție un fond special de unde pot lua bani din PNRR. Ar veni cam 18 milioane pentru fiecare reşedinţă de judeţ.

Mai sunt şi alte 2 miliarde de euro, cu atribuire prin Ministerul Fondurilor Europene. Banii merg doar pe tranziţie verde

„Aceste proiecte, pe care le depunem, trebuie să aibă relevanţă în dezvoltarea economică şi socială. Noi încă nu ştim, noi români, nu ştim ce vrem să facem în România în următorii ani şi cum vrem să fim competitivi. N-am prea văzut guverne sau entităţi politice aflate la putere care să reziste tentaţiei de a nu impulsiona dirijarea unor fonduri într-un mod favorizant”, spune Cătălin Cherecheș, primarul din Baia-Mare.

Primarii n-ar băga mâna în foc pentru Guvern. De ce să le vină fondurile prin minister când le puteau lua prin agenţiile de dezvoltare?. Este întrebarea retorică a primarului de la Buzău.

„Este destul de confuză situaţia, mai ales că s-au dat înapoi documentele de la Bruxelles. Nu am niciun fel de încredere, mai ales că se va face la nivel de minister şi nu prin ADR-uri. Am avut câteva întâlniri la nivelul Asociaţiei Municipiilor din România. Nu am fost lămuriţi ce se va întâmpla”, declară Constantin Toma, preşedintele executiv al Asociaţiei Municipiilor din România.

„Trebuie să luaţi toate observaţiile Comisiei şi să le trataţi cu mare, mare atenţie. Dacă cumva, din cauza unei tratări superficiale vom avea probleme cu PNRR, vă garantez că acea persoană pleacă acasă. Nimeni nu pleacă acasă, în concediu, până nu avem acest PNRR”, le-a transmis premierul Florin Cîțu.

Florin Cîțu: Pilonul IV. Coeziune socială şi teritorială

FOND LOCAL PENTRU TRANZIŢIA VERDE

Suma alocată – 2,1 mld. euro

Beneficiari:

Municipiile reşedinţă de judeţ

Municipii

Oraşe

Comune

