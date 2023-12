Ciolacu, discuții cu conducerea Google despre infrastructura informatică a statului român

Marile companii din domeniul tehnologiei informației care vor să-și extindă afacerile în Europa de Est vor găsi în România oportunități excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la întâlnirea pe care avut-o cu reprezentanții companiei Google, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii.

Specialiștii cu formare solidă în domeniul IT reprezintă un atu puternic pentru companiile din acest domeniu care doresc să vină în România. În plus, România oferă acum prilejul investițiilor majore în centre de date și servicii de cloud, Guvernul având ca prioritate, în cadrul reformei administrației publice, reforma digitală și transferul în cloud a sistemelor IT de stat.

„Guvernul și-a asumat operaționalizarea cloudului guvernamental și vom lucra împreună cu experții și cu companiile din industria tehnologiei pentru a reuși acest lucru. Voi încuraja și firmele și companiile private din România să opteze pentru aceste soluții de tip cloud, pentru că reprezintă un avantaj competitiv important într-o piață tot mai concurențială”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Pe lângă colaborarea pentru serviciile cloud, șeful Executivului a arătat că România este extrem de interesată de identificarea de proiecte în domeniul securității cibernetice și de dezvoltarea acestora, în contextul în care țara noastră dispune de una dintre cele mai avansate legislații în domeniul securității cibernetice din Europa.

De asemenea, șeful Executivului a amintit că România beneficiază de statutul conferit de aderarea la UE și la NATO și, în viitorul apropiat, la OCDE, oferind astfel un mediu de afaceri previzibil, bazat pe reguli garantate de apartenența la aceste organizații. Totodată, investiția în țara noastră poate reprezenta un cap de pod pentru firmele interesate să acceseze piața europeană sau alte piețe regionale, ca Republica Moldova sau Ucraina.

„Știu că politica Google este de a încuraja folosirea alimentării centrelor de date cu energie produsă din surse regenerabile și aici este o altă zonă unde ne întâlnim, pentru că și noi susținem utilizarea de energie curată, facem eforturi de decarbonizare și de a produce energie verde”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii împreună cu o delegație guvernamentală și a avut întrevederi cu înalți oficiali americani - Lloyd Austin, secretarul american al apărării, Antony Blinken, secretar de stat, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, secretar pentru energie al Statelor Unite ale Americii -, dar și cu reprezentanți ai unor importante companii americane. Vizita prim-ministrului Marcel Ciolacu va continua cu întrevederi cu reprezentanții asociațiilor evreiești, precum și cu Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, și cu Dennis Frances, președintele Adunării Generale ONU.

(sursa: Mediafax)