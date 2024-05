Ciolacu vrea folosirea inteligenței artificiale în licitații: „Răspunsul se poate da în cinci minute!”

„Singurul lucru important pe care voi reuși să-l fac până la data de 1 iunie va fi faptul că în toate ministerele va fi un singur serviciu de avizare. Este inacceptabil să te duci într-un minister, cum e la Mediu sau Transporturi, care are în subordine multe autorități și companii, să mergi să iei avize de peste tot. Normal că toată lumea îl înjură pe ministru, pe bună dreptate. Numai că ministrul nu are nicio legătură cu acest serviciu și atunci un funcționar poate bloca investiții de zeci de miliarde și va exista un singur birou unic în subordinea ministrului, care va răspunde”, spune Marcel Ciolacu la deschiderea Conferinței internaționale despre inovarea în construcții „Solving the digital puzzle in construction”- INNOCONSTRUCT 2024.

Premierul pledează pentru folosirea inteligenței artificiale în licitații.

„Ne aflăm în epoca în care la o licitație răspunsul se dă în șase luni. Înainte dura doi ani, pentru că anumite comisii trebuie să analizeze fiecare hârtie din dosar, trebuie să duceți zeci de cutii de calcule, când există inteligență artificială, unde cei care concurează trebuie să ducă un simplu stick. Nu trebuie să analizeze nimeni. Acea inteligență trebuie conectată cu cei care eliberează diplome, cu ingineri, fiindcă informațiile de bază trebuie luate de la dvs, de la mediul universitar, de la constructori, iar răspunsul la o licitație se poate da în cinci minute. Pe urmă cred că o să ia vreo 48 de ore pentru a se pune într-un proces verbal. Dar asta este era în care trăim acum. Dacă nu vom înțelege acest lucru și nu vom intra în această dinamică, România nu se va dezvolta. Vom continua să inventăm apa caldă, vom continua să fim cei mai mândri dintre toți și să găsim, mai ales noi politicienii, explicații de ce nu s-a putut face și mai ales, normal, că adversarii politici sunt de vină și nu noi”, încheie Ciolacu.

