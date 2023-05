Nicolae Ciucă nu participă la ședința liderilor de sindicate din Educație

„Încep ședința de guvern făcând referire la subiectul care este pe ordinea de zi a dialogului între Guvern, coaliție și sindicatele din Învățământ, în sensul menținerii dialogului și identificării soluțiilor, astfel încât greva din Educație să înceteze și să avem elevii cât mai curând la școală și să avem asigurate condițiile care tot ceea ce ține de programul de derulare a examenelor de final de an să aibă loc conform calendarului”, spune Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern de miercuri.

El afirmă că, de când a preluat guvernarea, a acordat Educației 8 de miliarde de lei.

„Ca urmare a întâlnirilor pe care le-am avut împreună cu președintele Camerei Deputaților, având o echipă a executivului, cât și a legislativului care să poată să asigure încrederea necesară pe măsurile pe care noi le-am propus structurilor sindicale să se și înfăptuiască. Nu am să repet propunerile. Ceea ce doresc să menționez e faptul că am luat decizii care au venit în întâmpinarea tuturor problemelor acumulate în Educație. Am căutat să ne aliniem cumva la conținutul legilor educației. Doresc doar să subliniez că din momentul preluării guvernării am alocat suplimentar de 8 de miliarde de lei, sumă care într-adevăr nu acoperă nevoile și problemele acumulate în ultimii 30 de ani, dar care repară și îmbunătățesc acele elemente care, pe bună dreptate, sunt aduse în dezbatere de reprezentanții corpului didactoic. Cu toții suntem de acord că educația trebuie să rămână prioritatea numărul 1, alături de sănătate. Nu am făcut altceva decât să aliniem discursul pe care cu toții l-am avut la măsuri concrete, măsuri care nu pot fi rezolvate o singură dată printr-un numitor comun. Ele vor trebui să fie aplicate într-un calendar, cu o bugetare și pe o linie de dialog care va fi permanent deschisă cu personalul didactic și nedidactic astfel încât să avem un suistem de educație performant și care să asigure șansă la educație oricărui copil”, adaugă premierul.

El precizează că nu onorează invitația liderul sindicatelor din Educație.

„Ca atare, în această după-amiază, pentru că nu vom finaliza ședința de guvern până la ora începerii întâlnirii cu reprezentanții sindicatelor, am dispus formarea unei echipe ministeriale din care vor face parte miniștrii Educației, Muncii, Finanțelor și Fondurilor Europene, iar din partea prim-ministrului va participa secretarul general al Guvernului. Sperăm ca în urma întâlnirii, pe baza dialogului onest și echitabil, pe baza măsurilor reale pe care le propunem, să avem o înțelegere și să avem încredere unii în alții că acest demers se va încheia cât mai curând”, încheie Ciucă.

Liderii sindicatelor din Educației au avut, marți, consultări la Guvern. „Astăzi nu avem nimic concret pentru a spune oamenilor, motiv pentru care greva continuă”, spune Simion Hăncescu, liderul FSLI. Premierul și mai mulți miniștri au fost invitați la ședința sindicaliștilor de miercuri, de la ora 17.00.

(sursa: Mediafax)