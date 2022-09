Ciucă: În situație de criză există o singură soluție - investiții, investiții și iarăși investiții

„Este un eveniment cât se poate de binevenit, pentru că el marchează un parteneriat, un eveniment cât se poate de onest între guvern, între mediul de afaceri și între bănci. Practic, nu dorim altceva decât să asigurăm în continuare antreprenorii din România că la nivelul guvernul și la nivelul celorlalte instituții ale statului, precum și la nivelul sistemului bancar căutăm soluții astfel încât să putem să sprijinim mediul de afaceri și să reușim ca prin măsurile pe care le luăm, să asigurăm menținerea unei dinamici corespunzătoare economiei românești”, spune Nicolae Ciucă, la ceremonia de semnare a convențiilor de garantare pentru noul program guvernamental IMM INVEST PLUS.

El afirmă că „în situație de criză există o singură soluție - investiții, investiții și iarăși investiții”.

„Ca atare, prin tot ceea ce am întreprins și vom întreprinde în continuare, vom contuinua să susținem mediul de afaceri și vom folosi toate rersursele financiare la dispoziție, atât cele de la bugetul de stat, cât și cele care ne provin din fondurile europene. Trebuie să depășim această situație. Nu o putem face decât împreună”, încheie premierul.

La rândul său, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, afirmă că obiectivul guvernanților este crearea unui parteneriat real între stat și economie.

„Practic, nu facem decât să continuăm ceea ce am spus de la începutul acestui an, un an complicat, unul dintre cele mai importante obviec tive, acela de a crea un parteneriat real între stat și economie”, spus Câciu.

Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, cu o valoare de 4 miliarde de euro, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit pe 9 septembrie 2022 aprobarea Comisiei Europene. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

“Aprobarea de astăzi a Comisiei Europene se traduce simplu: încă 4 miliarde de euro pentru economia românească! Lansarea noului program IMM INVEST PLUS va contribui la dezvoltarea economiei românești, prin atragerea de capital cu cele mai mici costuri de finanțare de pe piață, pentru un număr estimat de beneficiari de aproape 25.000. Această schemă de ajutor de stat va permite păstrarea locurilor de muncă, va asigura viabilitatea și va contribui la dezvoltarea activității IMM-urilor și a întreprinderilor beneficiare cu capitalizare de piață medie. Sprijinim mediul privat și vom continua să facem acest lucru, așa cum ne-am angajat de la bun început, IMM-urile fiind unul dintre principalii piloni ai dezvoltării economice”, preciza Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, schema de ajutor de stat poate fi accesată până la data de 31 decembrie 2022 și oferă accesul la finanțări de maxim 10 milioane lei pentru proiectele de investiții/beneficiar și de maximum 5 milioane pentru capital de lucru. Procentul de garantare poate atinge până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanțărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 Euro/întreprindere/UAT, cu excepția domeniului producției primare de produse agricole, unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

(sursa: Mediafax)