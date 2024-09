Ciucă spune de ce să fie el președinte al României: România are nevoie de un om în slujba țării lui

Nicolae Ciucă a spus, la Consiliul Național al PNL, că Partidul Național Liberal „poate și trebuie să câștige președinția României” pentru ca securitatea, programele liberale de dezvoltare, proiectele de țară și parcursul pro-european „să nu fie deturnate”.

Nicolae Ciucă: România este pregătită să treacă la un nou nivel de prosperitate generală

„România are nevoie de un președinte cu fibre și valori liberale în acest context geopolitic extrem de complicat. Are nevoie de un președinte loial oamenilor in intereselor țării, un președinte care pune accent pe dezvoltare, pe investiții, pe educație și sănătate, care vorbește nu doar cu românii din țară, ci și cu cei din diaspora. Avem nevoie de un om în slujba țării lui. Nu e doar un slogan, e însăși misiunea oricărui om de stat, a spus Ciucă

Președintele PNL, care și-a anunțat candidatura la Președinția României, a spus că toate partidele de dreapta trebuie să fie alături de PNL la aceste alegeri și a spus că în mod normal PNL ar fi ales o coaliție de dreapta, însă partenerul, respectiv USR, a dat dovadă de „imaturitate”.

„Am fi vrut să construim coaliția cu partenerul firesc de dreapta, dar imaturitatea lui politică a făcut imposibilă continuarea acestei alianțe. O spun clar: ne dorim să facem o coaliție cu partidele de dreapta. Aceasta a fost mereu prima noastră opțiune și așa va fi. Mai mult, aceasta este și opțiunea pe care majoritatea românilor o exprimă la urne. Doar că vrem un partener previzibil, pe care ne putem baza, matur și responsabil. Guvernarea țării în actualul context intern și internațional nu este o joacă de copii. Îi așteptăm să se maturizeze, să înțeleagă lecția pe care românii le-au dat-o la ultimele alegeri și îi asigur că au în PNL un partener de proiect național pe termen lung. Forțele de dreapta trebuie să stea în aceste alegeri alături PNL pentru că PNL este cel mai puternic partid al Dreptei, partidul care are mii și mii de activiști, membri, resurse, putere și capacitatea de a câștiga această bătălie”, a mai spus Ciucă.

Alegerile prezidențiale au loc anul acesta în 24 noiembrie - turul 1 și 8 decembrie - turul 2.

(sursa: Mediafax)