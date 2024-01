Ciucă: România nu va ajunge pe mâna demagogilor și populiștilor

„În fața unui destin istoric, conflictele politice mărunte, disputele personale, orgoliul populiștilor și falsul patriotism al demagogilor dispar fără urmă. Istoria se scrie în contexte favorabile, prin fapte mari de curaj și prin voința de a depăși toate greutățile. România și întreaga lume liberă se află într-un moment de răscruce pentru destinul lor. Războiul din Ucraina, conflictul militar din orientul mijlociu, toate acestea au avut și au în continuare un impact asupra vieților noastre de zi cu zi. Pacea, bunăstarea oamenilor și întreaga ordine regională și mondială au fost puse sub semnul întrebării”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că România a rămas un pol de stabilitate și un pol al democrației în regiune.

„În fața crizelor, prioritatea noastră a fost să asigure stabilitatea țării, nu să accentuăm conflictele din societate. Știu că mulți români sunt nemulțumiți și trebuie să vorbim deschis despre aceste nemulțumiri. Știu că mulți oameni sunt dezamăgiți și așteaptă mai mult de la clasa politică. Vor să vadă soluții pentru prețurile în creștere. Vor să vadă soluții pentru venituri mai mari. Vor să vadă soluții pentru finalizarea marilor proiecte de infrastructură. Vor să vadă soluții pentru o fiscalitate echitabilă, pentru școli mai bune și spitale mai performante. Pentru oameni, contează cum trăiesc zi cu zi. Pentru oameni, contează cum sunt tratați de instituțiile statului atunci când au nevoie de ele. Pentru oameni, contează ce facem în mod concret pentru a avea o viața mai bună în comunitatea lor”, adaugă președintele PNL.

Președintele liberalilor menționează că „România nu va ajunge pe mâna demagogilor și a populiștilor pentru că destinul României este să fie parte din lumea liberă, din lumea occidentală, din lumea celor puternici”.

„Drumul pe care mergem astăzi, deși este greu, este cel corect. Adevărata soluție este să continuăm dezvoltarea pe care am generat-o în acești ani prin efortul nostru, al tuturor. Obiectivul nostru pentru viitor este România - pol de dezvoltare regională. Ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de cei mai buni administratori în fruntea țării, în fruntea județelor și a localităților. Avem nevoie de adevărați gospodari ai banilor europeni și ai banilor de la bugetul național și de la bugetele locale. Atunci când ne-am gospodărit bine și am avut un obiectiv comun, am reușit să facem lucruri cu impact major pentru viața oamenilor la nivel local și național. (...) Așadar, dezvoltarea României nu se poate face în absența democrației și a banilor europeni. Democrația înseamnă încredere și banii europeni înseamnă dezvoltare”, mai spune Ciucă.

(sursa: Mediafax)