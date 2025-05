Rihanna este însărcinată cu al treilea copil: Anunțul-surpriză de la Met Gala 2025

A treia sarcină, anunțată cu stil

În vârstă de 37 de ani, Rihanna (pe numele real Robyn Rihanna Fenty) și-a etalat burtica de gravidă într-o apariție spectaculoasă pe covorul roșu (care anul acesta a fost de fapt albastru marin cu narcise galbene), purtând o ținută elegantă în tonuri de negru și gri, accesorizată cu o pălărie cu boruri largi.

Artista a zâmbit larg și a mângâiat ușor burtica, confirmând indirect vestea. Totodată, A$AP Rocky (numele real: Rakim Mayers), co-președinte al evenimentului din acest an, a declarat presei:

„E timpul să le arătăm oamenilor ce am „gătit” noi. Suntem extrem de fericiți și ne bucură că și ceilalți sunt bucuroși pentru noi.”

O familie în plină creștere

Cuplul are deja doi băieți:

RZA , născut în mai 2022

Riot, născut în august 2023

Rihanna și A$AP Rocky sunt împreună din 2020, iar viața lor de familie a devenit un punct central în aparițiile publice ale artistei. Sarcinile ei anterioare au fost anunțate într-un mod la fel de spectaculos:

În 2022, cu o ședință foto în Harlem

În 2023, în timpul show-ului de la pauza Super Bowl, unde a apărut pe scenă cu burtica vizibilă

Met Gala 2025: Ediția care a celebrat eleganța masculină

Evenimentul a avut loc, ca în fiecare an, la Metropolitan Museum of Art din New York, marcând deschiderea expoziției anuale a Institutului de Costume. Tema din acest an – „Superfine: Tailoring Black Style” – a fost prima din 2003 încoace care a avut în prim-plan moda masculină.

Vedetele au defilat în ținute extravagante, dar Rihanna a fost, fără îndoială, vedeta serii, fiind ultima invitată care a pășit pe covorul roșu, așa cum ne-a obișnuit.

Vedete care au anunțat sarcini la Met Gala

Rihanna nu este singura celebritate care a ales Met Gala pentru a anunța o sarcină: