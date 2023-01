Sectorul 1: În 2022 au fost ridicate de pe domeniul public 2.400 vehicule

„În 2022, au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 2.400 vehicule, unele de către proprietarii acestora în urma măsurilor de somare a polițiștilor locali, iar altele direct de către Poliția Locală Sector 1. Am ridicat rablele ruginite care ocupau inutil trotuarele și locurile de parcare și le-am vândut la fier vechi. Am eliberat domeniul public și am adus și bani la bugetul Sectorului 1”, anunță Clotilde Armand.

Ea precizează că peste 320 de mașini au fost deja valorificate.

„Cifrele sunt considerabil mai mari față de anul 2021 când am eliberat domeniul public de 1.850 de vehicule abandonate. Poliția Locală continuă să ia în evidență noi mașini abandonate, fac apel la cetățeni să ne semnaleze la telefonul 021.9540 prezența pe domeniul public a acestor vechituri, care îngreunează atât traficul pietonal, cât și cel rutier. Lucrăm intens la aceste demersuri, de a ridica rablele auto parcate la voia întâmplării în Sectorul 1, ținta noastră este să avem un oraș curat și disciplină în trafic”, încheie Armand..

(sursa: Mediafax)