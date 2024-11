Mircea Lucescu: Ceea ce a făcut Kosovo a fost premeditat, era ceva pregătit

„Îmi pare rău şi regret că s-a întâmplat în felul acesta. Nu m-aş fi aşteptat ca un astfel de meci, la acest nivel, să se termine în felul acesta. Este inadmisibil, din punctul meu de vedere. Nu înţeleg în primul rând sportivii. Cum pot face asta? Pentru că ei erau în teren, ai noştri erau în teren, şi din respect unii pentru alţii trebuiau să termine jocul. În condiţiile în care nu s-a întâmplat nimic împotriva lor. Nu s-a spus nimic despre Kosovo, nu au fost bannere, nu a fost absolut nimic. Se vede din comportamentul lor că era ceva pregătit pentru astfel de situaţie. Nu e normal, au premeditat. În mod normal, după 15 minute ar fi trebuit să se încheie jocul şi să se dea verdictul. Am înţeles să stăm în teren şi să acceptăm ca ei să îşi revină şi să intre pe teren. Ceea ce au făcut este o pată pentru profesionalismul lor. Şi o lipsă de educaţie. Nu mă surprinde faptul că după meciul încheiat cu 3-0, în care noi am fost fluieraţi şi făcuţi în toate felurile, şi s-a aruncat cu tot felul de lucruri înspre noi, după ce au pierdut cu 0-3 au avut suspendaţi trei jucători pentru indisciplină. Acum a fost acelaşi lucru. Au demonstrat că sunt o echipă indisciplinată. Asta a făcut ca acest meci, cu un stadion arhiplin, cu atâta lume venită să vadă un spectacol, să se termine în felul acesta", a afirmat Lucescu la finalul partidei de pe Arena Naţională.



Referitor la meci, tehnicianul român a spus că jocul "tricolorilor" nu a fost unul foarte bun, în faţa unor adversari "cu calităţi tehnice deosebite, dar morale mai puţin".



„Jucătorii nu s-au comportat aşa cum trebuie. Nu au făcut un meci foarte bun. Înţeleg şi lucrul acesta, îi înţeleg pe băieţii noştri care erau înnebuniţi să obţină această calificare, ca să dea o continuitate. Şi din cauza asta s-au precipitat şi în joc şi în pase şi nu a fost aşa cum ar fi trebuit, ţinând cont şi de faptul că am întâlnit o echipă foarte puternică, cu jucători cu calităţi tehnice deosebite, dar morale mai puţin", a afirmat Lucescu.



Mircea Lucescu a precizat că în opinia sa, singura decizie care ar trebui luată în urma retragerii de pe teren a selecţionatei Kosovo ar trebui să fie câştigarea partidei cu 3-0 de către România.



"În mod normal, am câştigat meciul cu 3-0. În mod normal nu cred că se poate lua o altă decizie. Când o echipă se retrage de pe teren fără un motiv anume, asta trebuie să fie decizia. Mai ales că au fost multe gesturi din partea lor care au provocat. Nu a fost gesturi împotriva lor, nu s-a aruncat cu nimic", a mai spus Mircea Lucescu.



Meciul dintre naţionala de fotbal a României şi Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Naţiunilor, după ce echipa oaspete s-a retras de pe teren în min. 90+5.



Meciul, care a fost la câteva zeci de secunde de a se încheia natural, după timpul suplimentar acordat de arbitru, s-a încheiat grotesc, cu echipa Kosovo părăsind terenul fără un motiv plauzibil, în ciuda încercărilor arbitrului de a-i determina pe jucătorii oaspeţi să rămână pe gazon.



După o întrerupere de circa 70 de minute, arbitrul danez Morten Krogh a revenit pe teren şi a fluierat sfârşitul meciului doar în prezenţa jucătorilor români, un verdict urmând să fie dat de Comisia de Disciplină a UEFA.



Incidentele au izbucnit în min. 90+5, când căpitanul oaspeţilor, Amir Rrahmani, jucător la Napoli, l-a bruscat pe Denis Alibec, iar jucătorii celor două echipe s-au implicat în busculadă. Conflictul a fost aplanat în cele din urmă, iar arbitrul Krogh a dat trei cartonaşe galbene, primite de Rrahmani, Alibec şi Dellova.



România a primit lovitură liberă, dar jucătorii au continuat să se îmbrâncească în careu înaintea executării ei, iar jucătorii kosovari au decis să părăsească terenul.



În condiţiile în care România a câştigat meciul tur, de la Prishtina, cu 3-0, Kovoso avea nevoie de cel puţin o victorie la acest scor la Bucureşti pentru a păstra şanse de a câştiga grupa şi a promova în Liga B.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro Proba costumelor de baie de la Miss Universe 2024. Câteva concurente au avut opțiuni neobișnuite