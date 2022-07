Controale ale poliţiştilor rutieri în Capitală. Un șofer beat a rănit un om și a fugit

În urma controalelor, polițiștii rutieri au dat 21 de amenzi în valoare de peste 15.000 de lei și au întocmit 5 dosare penale cu 7 infracțiuni constatate, astfel:

- 1 pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, precum și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

- 1 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului

- 1 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive

- 2 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul suspendat.

De asemenea, au fost reținute 13 permise de conducere: 4 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, 5 pentru infracțiunile la regimul rutier, 2 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric, 1 pentru neacordarea de prioritate pietonilor și 1 pentru nerespectarea semnalelor polițistului rutier.

Totodată, au fost reținute 3 certificate de înmatriculare pentru deficiențele tehnice constatate.

De exemplu, un bărbat în vârstă de 52 de ani a condus un autovehicul pe Șos. Giurgiului și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, în urma accidentului rezultând rănirea ușoară a unei persoane. Acesta a părăsit locul accidentului, fiind depistat la scurt timp de către polițiștii Secției 24. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 6 și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, în urma accidentului fiind înregistrate doar pagube materiale. În urma testării cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 4 sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul DrugTest, s-a stabilit faptul că a consumat Cannabis.

(sursa: Mediafax)