Nicușor Dan, declarație de avere cu erori de milioane: a „uitat” de un milion din suma pe care i-o va restitui AEP. Alte 2,5 milioane din precampanie s-au „evaporat”

Incredibil, dar adevărat. Președintele României, Nicușor Dan, olimpic la matematică, a încurcat grav cifrele atunci când a făcut mult-așteptatul act de transparență cu privire la sumele primite cu titlu de donație în campania sa electorală prezidențială, sume care urmează să fie restituite de la bugetul de stat, via Autoritatea Electorală Permanentă. Șeful statului susține că, odată cu rambursarea de către AEP a cheltuielilor operate în campania electorală prezidențială, doar 2,5 milioane de lei reprezintă suma primită cu titlu de donație.

În realitate, așa cum rezultă din documentele transmise la AEP de mandatarul financiar al lui Nicușor Dan, din banii de donație, acesta a cheltuit peste 3,5 milioane de lei. De asemenea, există o altă sumă, tot de 2,5 milioane de lei, primită tot ca donație în precampania electorală prezidențială, despre care nu se știe ce s-a întâmplat cu ea. Este vorba despre diferența dintre donații totale de 9,5 milioane de lei și cheltuieli totale de 7 milioane de lei făcute din acești bani. Președintele României a lăsat să se înțeleagă, ieri, că este posibil să decidă să ofere banii returnați de AEP unor ONG-uri, după ce se va consulta cu „cei care îl urmăresc”. Ar fi o excepție, deoarece, și în trecut, când a primit înapoi de la bugetul de stat sumele cheltuite în campaniile electorale aferente alegerilor locale la care a participat, inclusiv cele încasate cu titlu de donație de la cetățeni, acest lucru nu s-a întâmplat.

Înainte de a trece în revistă afirmațiile șefului statului pe acest subiect, „Jurnalul” amintește faptul că, potrivit unui raport oficial transmis la AEP de către mandatarul financiar coordonator al candidatului Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, aferent turului întâi, actualul președinte a precizat că, pentru primul tur, a obținut venituri aferente campaniei electorale de 20.426.291 de lei, din care banii din donații au reprezentat 339.651 de lei, iar banii din împrumuturi au fost în cuantum de 20.426.281 de lei.

Din același raport, rezultă că în campania electorală aferentă primului tur al prezidențialelor din 2025, Nicușor Dan a cheltuit 20.396.785.38 de lei, adică cu 39.459,62 de lei mai puțin decât cuantumul total al veniturilor. Concluzia este că, în total, în primul tur, cel puțin 300.155,38 de lei au reprezentat cheltuieli făcute din banii primiți cu titlu de donație.

Mai departe, într-un alt raport transmis AEP de către Nicușor Dan, se arată că în campania electorală aferentă ambelor tururi de scrutin al alegerilor prezidențiale din anul 2025, actualul președinte a raportat venituri totale de 60.926.006,87 de lei, din care 3.601.085,3 lei au fost sume primite cu titlu de donație, iar 57.324.921 au fost bani luați cu împrumut. În acest sens, rezultă că în campania electorală aferentă turului al doilea al alegerilor prezidențiale din anul 2025, Nicușor Dan a avut venituri de 40.499.725,87 de lei, din care 3.261.434,3 lei au fost sume primite cu titlu de donație, iar 37.238.691,57 de lei au fost sume primite cu titlu de donație.

Tot în cel de-al doilea raport transmis Autorității Electorale Permanente, Nicușor Dan arată că, în campaniile electotrale aferente ambelor tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din anul 2025, acesta a cheltuit în total suma de 60.881.409,07 lei. Rezultă, astfel, că în cel de-al doilea tur de scrutin, din această sumă, Nicușor Dan a cheltuit 40.494.623,69 lei, cu 5.102,18 lei mai puțin decât cuantumul total al veniturilor declarate a fi fost încasate pentru campania electorală aferentă finalei prezidențiale. De asemenea, acest lucru mai înseamnă că, în turul al doilea, cuantumul sumelor provenite din donații cheltuite s-a ridicat la 3.256.332,12 lei.

Diferența de bani se regăsește în două conturi bancare

Făcând un calcul matematic simplu, rezultă că totalul cheltuielilor declarate de Nicușor Dan pentru cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din anul 2025 a fost de 60.881.409,07 lei, cu 44.597,8 lei mai puțin decât cuantumul veniturilor declarate pentru aceleași tururi.

Interesant este că, cu o lună întârziere față de data completării documentelor, Nicușor Dan a achiesat să fie publicate, pe site-ul Administrației Prezidențiale, declarațiile sale de avere și de interese pe anul în curs, după preluarea funcției prezidențiale. Iar una dintre informațiile relevante cuprinse în declarația de avere este faptul că există trei conturi bancare curente, toate deschise în anul 2025, fiind vorba, cel mai probabil, de conturi în care s-au vărsat și din care s-au făcut plăți în campania electorală aferentă alegerilor prezidențiale.

Astfel, primul cont a fost deschis la Banca Transilvania, în el regăsindu-se, la momentul completării declarației de avere, suma de 43.672,37 de lei. Al doilea cont a fost deschis, tot la Banca Transilvania, în el regăsindu-se suma de 180,08 euro. Iar cel de-al treilea cont, deschis, de această dată, la Salt Bank, are în el zero lei. În total, în aceste trei conturi se regăsesc 44.752,77 de lei ceea ce este aproape identic cu suma rămasă ca diferență dintre veniturile încasate și cheltuielile efectuate de Nicușor Dan în această campanie electorală prezidențială.

Ce s-a întâmplat cu 500.000 de euro, donații din precampanie?

Ca o concluzie generală, după ce punem cap la cap aceste documente - rapoartele transmise Autorității Electorale Permanente și declarația de avere a lui Nicușor Dan, publicată, ieri, pe site-ul Administrației Prezidențiale -, este aceea că din întreaga sumă de 3.601.085,3 lei constituită ca venituri provenite din donații în campania electorală aferentă celor două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din anul 2025, candidatul independent Nicușor Dan a cheltuit în total suma de cel puțin 3.556.487,5 lei, urmând a fi restituiți acestuia de către AEP.

La acești bani, se adaugă cei 44.752,77 lei care se regăsesc deja în conturile bancare deschise în anul 2025 de către președintele României, sumă identică cu diferența dintre veniturile realizate și cheltuielile efectuate.

Ei bine, într-o conferință de presă susținută, ieri, la Palatul Cotroceni, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că „în precampania electorală din anul 2025, donațiile au fost de 9.500.000 de lei, iar cheltuielile au fost de 7.000.000 lei, deci rezultă o diferență de 3.500.000 de lei, donații totale, mai puțin cheltuielile pe care le-am făcut în precampanie. Donațiile online au fost 18.700 de lei, sub 5.000 de euro. Din aceste sume primite online s-au strâns 6.500.000 de lei”.

Iar această informație, oferită chiar de Nicușor Dan, evidențiază amploarea acestor venituri din donații și ridică un important semn de întrebare. Concret, dacă în precampania electorală Nicușor Dan a primit donații de 9.500.000 de lei, iar în campania electorală aferentă celor două tururi de scrutin a declarat donații de încă 3.601.085,3 lei, rezultă că donațiile totale au fost de 13.101.085.3 lei. De asemenea, dacă din donațiile primite în precampanie, s-au făcut cheltuieli în cuantum de 7.000.000 de lei, iar în campaniile electorale aferente celor două tururi, din banii de donații s-au cheltuit 3.556.487,5 lei, rezultă cheltuieli totale din bani primiți cu titlu de donație de 1.556.487,5 lei.

Scăzând cheltuielile din veniturile declarate, rezultă o diferență de 2.544.957,8 lei necheltuită, din care doar 33.752,77 de lei se regăsesc în cele două conturi deschise de Nicușor Dan în anul 2025. Unde sunt restul de 2.500.205.03 lei? Nu se știe!

„Beneficii” totale de peste 6,1 milioane de lei

Important de precizat este că fondurile cheltuite în precampania electorală nu se rambursează de la bugetul de stat, ci doar cheltuielile declarate în timpul campaniilor electorale oficiale. În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat, prin documente oficiale, că Nicușor Dan a solicitat deja spre rambursare integral suma de 60.881.409,07 lei cheltuită atât în campania electorală aferentă primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din anul 2025, cât și în campania electorală aferentă turului al doilea al alegerilor prezidențiale din anul 2025.

Așa cum am arătat mai sus, din această sumă cheltuită, minimum 3.556.487,5 lei reprezintă fonduri provenite din donații, altele decât cele din precampania electorală, care nu se decontează. În acest sens, după ce AEP îi va restituit această sumă de bani solicitată, „profitul” lui Nicușor Dan va fi unul amețitor.

În fapt, vorbim despre cei 44.752,77 lei aflați deja în conturile bancare, la care am făcut referire mai sus, la care se adaugă 3.556.487,5 lei, partea reprezentând donațiile cheltuite în campanie și returnate de la bugetul de stat. Și, evident, mai vorbim despre fantomatica sumă de 2.500.000 lei, reprezentând diferența dintre cuantumul donațiilor primite în precampanie și cheltuielile efectuate din acești bani în precampanie. În total, vorbim despre 6.101.240,27 lei.

Președintele și-ar dona donațiile, dar mai puțin un milion

Pe baza calculului de mai sus, reținem suma de 3.556.487,5 lei care reprezintă bani proveniți din donații primite în timpul campaniei electorale oficiale și care face parte din cei 60.881.409,07 lei pentru care Nicușor Dan a făcut cerere de restituire de la bugetul de stat.

În mod ciudat, însă, președintele României susține că suma din donații pe care urmează să o primească de la AEP este cu… un milion de lei mai mică. „Pentru 2024, AEP, așa cum v-am spus, mi-a rambursat integral cheltuielile. Aștept să văd ce se va întâmpla cu cererile de rambursare pe care le-am făcut și care totalizează 61 de milioane de lei. În ipoteza în care ele vor fi rambursate integral, o să fie o sumă de aproximativ 2 milioane și jumătate de lei care va rămâne”, a declarat, ieri, Nicușor Dan, în fața jurnaliștilor.

Acesta a adăugat că „să fie foarte clar, am spus că aceștia cuprind și banii din 2024, acei 145.000 de lei pe care i-am folosit în 2025. Și evident că o să mă și consult cu oamenii care mă urmăresc”, referindu-se la decizia pe care o va lua în legătură cu aceste sume, după ce ele vor fi rambursate de la bugetul de stat.

„Eu mi-aș dori ca acești bani să fie dați pentru a stimula cauze civice, pentru că noi avem în zona de societate civilă - avem zona socială și zona civică. Zona socială a progresat foarte mult în ultimii ani, e și mult mai, să spun, emoțional să dai pentru o cauză socială, pentru că efectele sunt concrete, dar convingerea mea este că noi trebuie să dezvoltăm foarte mult cauza civică, adică asociații care să se intereseze, să facă cereri de informații publice, să vadă unde autoritatea centrală sau locală derapează, și aici suntem în suferință. Deci, în ipoteza fericită în care Autoritatea îmi rambursează toți banii ăștia, cam asta intenția”, s-a angajat Nicușor Dan.

Metoda, brevetată la alegerile locale din 2020

Problema este că și în trecut Nicușor Dan a utilizat în campaniile electorale, dar și în precampaniile electrale la care a participat în calitate de candidat independent, bani primiți cu titlu de donație, sumele fiindu-i returnate de la bugetul de stat, dar care nu au fost cedate niciunui act caritabil după ce au fost încasate.

Reamintim că, în anii 2020 și 2024, Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat rambursarea către candidatul independent la Primăria Capitalei de la alegerile din septembrie 2020 și din iunie 2024, Nicușor Dan, a tuturor sumelor pe care acesta le-a raportat ca fiind cheltuite în campaniile electorale aferente celor două scrutinuri electorale, inclusiv a fondurilor cheltuite care au provenit din donații primite de Nicușor Dan de la persoane fizice. Iar, în urmă cu cu cinci ani, Nicușor Dan a raportat, în calitate de candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, în campania electorală aferentă acelui scrutin din data de 27 septembrie 2020, că a avut venituri electorale în cuantum total de 446.000 de lei.

Din acești bani, suma de 326.800 de lei a provenit din donații. La care s-au adăugat 94.700 de lei din împrumuturi, în timp ce suma de 24.500 de lei a reprezentat veniturile proprii cu care a contribuit candidatul la propria campanie.

Ulterior, conform Raportului Autorității Electorale Permanente, Nicușor Dan a raportat cheltuieli electorale totale în sumă de 445.251,29 de lei. Adică a cerut rambursarea de la bugetul de stat a sumei integrale cheltuite în campania electorală, inclusiv a sumei de 326.800 de lei provenite din donații.

Schema, repetată în urmă cu un an

Aproape patru ani mai târziu, Nicușor Dan a candidat, tot ca independent, pentru al doilea mandat de primar general al Municipiului București. Iar, conform raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nicușor Dan, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, acesta a declarat la Autoritatea Electorală Permanentă că a avut venituri electorale în cuantum total de 660.000 de lei. Din acești bani, 40.000 de lei au provenit din venituri proprii, 140.000 de lei au provenit din donații, iar 480.000 de lei au provenit din împrumuturi.

Potrivit aceluiași raport, Nicușor Dan a declarat la AEP cheltuieli electorale în campania electorală (nu în precampanie) în cuantum total de 659.630,25 de lei.

Autoritatea Electorală Permanentă, ca și cu patru ani înainte, a verificat și a dispus rambursarea către competitorul electoral Nicușor Dan a întregii sume solicitate, adică 659.796.72 de lei, sumă în care s-au regăsit și cei 140.000 de lei proveniți din donații și cheltuiți în campania electorală.

Ieri, despre această ultimă situație, președintele României a precizat, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni, că „în precampania din alegerile locale din 2024 - o să vă dau această hârtie cu datele exacte - în precampania din 2024 pentru alegerile locale, am avut donații de 1.750.000 de lei și cheltuieli de 1.600.000 de lei, deci diferența dintre donațiile pe care le-am primit și cheltuielile pe care le-am făcut - 145.000 de lei. Dintre donatori, Măriuca și Florin Talpeș - 660.000 de lei, Bogdan Micu - 250.000 de lei, astea sunt sumele mai mari de 5.000 de euro, și 3.179 donații online de la 2.954 de donatori care au donat prin platformă, suma strânsă a fost de 843.000 de lei. Asta a fost precampania, unde, după cum știți, cheltuielile nu sunt rambursate de stat. În campania din 2024 pentru alegeri locale, am cheltuit 660.000 de lei, care e suma maximă prevăzută de lege, pentru care m-am împrumutat de 480.000 de lei, și suma de 660.000 mi-a fost rambursată de Autoritatea Electorală, și eu am rambursat aceste împrumuturi, care au venit de la o bancă și de la 3 persoane fizice”, a mai informat președintele României.

Lista celor mai mărinimoși afaceriști – cadouri de 600.000 de euro

Tot ieri, Nicușor Dan a mai făcut publică și lista persoanelor fizice care l-au împrumutat în campania electorală prezidențială, pe care a trecut-o în declarația de avere publicată pe site-ul Președinției, document care poate fi consultat public.

Mai spectaculoasă, însă, este informația cu privire la donatorii de top. Este vorba despre cinci persoane care i-au donat lui Nicușor Dan nu mai puțin de 2.855.000 de lei. Bani pe care nu mai trebuie să-i restituie vreodată.

810.000 de lei, adică suma maximă ce poate fi donată oficial unui candidat de către o persoană fizică, a fost făcută cadou lui Nicușor Dan de către Măriuca și Florin Talpeș (FOTO). Acesta din urmă este om de afaceri, donator constant pentru Nicușor Dan, pentru USR și pentru fostul partid al lui Dacian Cioloș, PLUS.

Aceeași sumă a fost donată de către Dan Ostahie, patronul lanțului de magazine Altex. Aurel Iancu, patronul „Casa Mița Biciclista”, a donat 500.000 de lei. Mai există un donator, pe nume Ana Maria Mihai, care a contribuit cu 250.000 de lei. Iar suma de 485.000 de lei a fost donată de către o persoană care nu și-a dat acordul să-i fie făcut public numele.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹