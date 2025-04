Masa de Paște e mai scumpă anul acesta. Bugetul a crescut considerabil

Conform datelor centralizate de platforma Freshful by eMag, în acest an se estimează o creştere cu 30% a vânzărilor la carnea de miel faţă Paştele din 2024.



"Pe măsură ce se apropie Sărbătorile Pascale, comportamentul de consum reflectă etapele pregătirilor. Dacă pentru săptămâna trecută, datele Freshful au indicat o creştere a achiziţiilor din categoria produselor de curăţenie, în această perioadă interesul se concentrează pe masa de Paşte şi pe activităţile de familie planificate pentru weekendul prelungit. Conform estimărilor Freshful, valoarea medie a coşului de Paşte ajunge în acest an la 1.000 de lei, cu o cerere crescută pentru produse tradiţionale, cum ar fi carnea de miel şi cozonacii, dar şi pentru ingrediente gourmet şi preparate internaţionale care îmbogăţesc mesele de sărbătoare. Carnea de miel rămâne ingredientul principal în jurul căruia românul construieşte masa de Sărbătoare. Anul acesta, primul hipermarket 100% online anticipează o creştere de 30% a vânzărilor în această categorie, diversificând ofertă cu carne de miel proaspătă cu sfert anterior şi posterior, cotlete de miel, frigărui şi carne pentru gulaş", se menţionează într-un comunicat de presă.



În acelaşi timp, produsele gourmet şi exotice au început să câştige teren, în special în rândul celor care urmează diete speciale, raportul fiind influenţat şi de categoria de produs. Astfel că la categoria cozonac, preparatul Babka, de origine evreiască, are vânzări cu 40% mai mari decât ale cozonacului tradiţional.



"Oferta Freshful a fost extinsă semnificativ, cu 30% mai multe parteneriate cu producători locali, care asigură 16 sortimente de cozonac, majoritatea artizanali. De la cozonacul clasic până la cel cu umplutură de praline, zmeură sau cremă de vanilie şi până la cozonacii vegani, interesul pentru diversitate a crescut. Categoria este completată cu deşertul de origine italiană, panettone artizanal, în varianta clasică sau cu umplutură de fistic. Preţurile încep de la 69.99, cu o medie care se aşază la 120 lei. Aici se adaugă şi pasca, preparatul tradiţional care are parte de interpretări contemporane, deja populare printre clienţi. Oferta de Paşte conţine şase sortimente de pască, de la varianta tradiţională până la pasca fără aluat, cea cu ciocolată sau pasca poloneză. Preţurile încep de la 38 de lei, cu o valoare medie de 85 lei", notează sursa citată.



În ajunul Paştelui, peste 80% dintre comenzile plasate beneficiază de livrare gratuită prin abonamentul Genius, iar comenzile vor putea fi plasate până pe 19 aprilie, cu ultima livrare la ora 18:00. Pe data de 20 aprilie, în ziua de Paşte, nu se vor face livrări, programul fiind reluat a doua zi, pe 21 aprilie, de la ora 12:00, urmând ca din 22 aprilie să se revină la programul obişnuit.



Companie românească fondată în anul 2021, Freshful by eMAG este primul hipermarket 100% online din România, şi oferă clienţilor săi o gamă variată de peste 18.000 de produse alimentare şi băuturi de larg consum, de la partenerii şi producătorii locali.

