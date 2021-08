Cum detectează câinii mirosul de COVID-19

Mai mulți câini polițiști au fost antrenați, la Sibiu, pentru a detecta bolnavii de COVID-19, iar primul loc în care aceștia lucrează este aeroportul din același oraș. Vestea că 22 de pasageri au fost băgați în carantină, sâmbătă, după ce câinii au depistat trei persoane suspecte de a fi infectate a stârnit un val de revoltă, pentru că doar unul dintre pasagerii respectivului avion, care venea de la Madrid, a fost depistat pozitiv. Dincolo de acuzațiile de abuz și metode naziste de intimidare a cetățenilor, fără o rigoare științifică, există, totuși, o eficiență dovedită a noului dresaj, care poate depista chiar și o stare febrilă anterioară aplicării termoscanerului. Specialiștii care au antrenat câinii de pe aeroportul din Sibiu spun că, deocamdată, nu se poate spune dacă a existat vreo eroare în cazul pasagerilor din avionul venit de la Madrid, pentru că unul dintre ei a avut boala recent, iar câinele a simțit mirosul specific, iar pentru cel de-al doilea se așteaptă rezultatul testului PCR.

Câinii pot simți mai multe afecțiuni, în funcție de dresajul pe care-l au, iar boala COVID-19 o pot depista chiar și atunci când testele rapide dau rezultat negativ. Practic, sunt mai eficienți decât orice alt test, fie el PCR sau rapid. În acest moment, sunt în serviciu doar cinci exemplare antrenate la Sibiu, în cadrul unui proiect-pilot pentru care încă se adună rezultate, până în luna septembrie. Dacă se va considera că proiectul se poate extinde, iar noua activitate – de depistare a bolii COVID-19 – va fi inclusă în legislația din România, la Sibiu s-ar putea dresa circa 20 de astfel de câini pe an, în condițiile actuale, dar numărul lor ar putea crește până la 100, dacă s-ar renunța la toate celelalte activități pentru care este nevoie de astfel de parteneri – adică dacă Poliția, SRI și alte instituții n-ar mai avea nevoie de animalele antrenate pentru depistarea stupefiantelor, a explozibililor etc.

Probe de transpirație de la bolnavi

Dresajul câinilor s-a făcut plecând de la persoane bolnave de COVID-19 de la care s-au recoltat probe de transpirație. „Inițial au fost șase câini din unitatea noastră. Au rămas doar cinci, după ce am detectat probleme de sănătate la unul dintre ei. Primele două exemplare de ciobănesc german au fost selectate de noi în septembrie-octombrie, anul trecut. Noi ne-am inspirat din experiența celorlalte state din Europa. Am amenajat în cadrul unității, cu finanțare de la IGPR și MAI, un laborator unic în lume. La toate conferințele internaționale la care am participat am prezentat acest proiect. Concepția acestui laborator ne-a aparținut. Ne-am consultat, ne-am documentat, iar laboratorul este pur concepție românească. Noi am început prin a prelua probe de transpirație recoltate de la bolnavi de COVID-19. Recoltarea o face personalul medical din spitale, în baza unor contracte de colaborare. Persoanele de la care se recoltau probele de transpirație nu erau nici sub medicație, nici nu foloseau odorizante sau alte substanțe”, a explicat, pentru Jurnalul, Leonard Claudiu Bîlă, director al Centrului Chinologic Sibiu, ce aparține de Ministerul Afacerilor Interne.

Cel mai mare centru de dresaj din estul Europei

Astfel de dresaje se fac doar la centrul din Sibiu, pentru toate structurile de apărare care au nevoie de câini cu antrenament special, în diverse activități. Printre cele mai cunoscute sunt capacitatea de depistare a drogurilor și a explozibililor – traficul de droguri și terorismul fiind două dintre cele mai importante amenințări la siguranța cetățeanului și siguranța națională. Este prima oară când sunt antrenați câini polițiști, la Sibiu, pentru a depista o boală, însă directorul centrului chinologic spune că după ce va dispărea actuala pandemie, câinii formați pentru COVID-19 vor putea fi dresați ușor, în circa două luni, pentru a depista alte substanțe. Până atunci însă, se așteaptă rezultatele proiectului-pilot și o eventuală extindere a dresajului, dacă se va considera că este nevoie de astfel de ajutoare pentru detectarea bolnavilor în mai multe locuri aglomerate, precum aeroporturi, gări, stadioane etc. De asemenea, cei care ajung să intre în contact cu acești câini trebuie să știe că animalele nu au comportament agresiv, iar conductorii (partenerii umani ai câinilor) se plimbă printre pasageri, la fel ca atunci când se caută alte substanțe. Cele mai multe semne lăsate de boala COVID-19 se află în urină, iar mirosul câinelui poate depista prezența substanțelor specifice de la distanță, fără a mirosi direct pielea sau hainele. Pentru a ajunge la aceste performanțe, câinii care lucrează acum pe aeroportul de la Sibiu au făcut inclusiv vizite la spitalele cu bolnavi de COVID-19, reușind să identifice din ce în ce mai ușor pacienții și chiar saloanele în care fuseseră astfel de bolnavi. Directorul centrului de la Sibiu mai spune că este nevoie de antrenament continuu, astfel încât animalele să nu-și piardă din abilități, iar eficiența lor ar putea să scadă dacă acest antrenament nu s-ar face corect.

Și alte afecțiuni pot fi detectate ușor de animale, nu doar de câini, ci și de delfini. În cazul câinilor, deja se știu foarte multe lucruri despre capacitatea lor de a simți mirosuri și de a le memora, pe termen lung. „Câinii au mirosul foarte fin și au o foarte bună memorie olfactivă. Sunt substanțe pe care câinii cu antrenament special le pot detecta în urma unei stări febrile. Sunt anumite substanțe pe care corpul uman le elimină prin ardere. Și frica este simțită de câine. Faptul că pe aeroport câinii au depistat o persoană infectată este foarte important. Ei se pot dresa și pentru a depista diabetul sau epilepsia. Pot anunța că cineva urmează să facă o criză de epilepsie. Dresajul se poate face și în trei săptămâni, pentru a depista o anumită boală. În cazul unui bolnav de diabet, de exemplu, câinele simte un miros foarte puternic. Un câine poate să-și perceapă propriul stăpân ca pe altă persoană, dacă respectivul este aproape de comă diabetică. De asemenea, câinii pot depista febra foarte ușor, pentru că transpirația este mult mai încărcată cu metabolism. Sunt detectate proteinele distruse și foarte mulți produși de degradare a proteinelor, care apar în piele. Arderea proteinelor, în urma febrei, generează un miros mai iute. Este suficient și să dresezi un câine să detecteze febra, chiar și după ce temperatura corpului scade”, a explicat, pentru Jurnalul, specialistul Adrian Bîlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța.

Vestea bună pentru cei care consideră metoda de la Sibiu de sorginte nazistă este că dresajul unui câine care detectează COVID-19 durează cel puțin patru luni și trebuie să beneficieze în continuare de antrenament permanent, pentru a fi eficient. Sunt doar cinci câini astfel dresați, în acest moment, în România, iar următorii 20 ar putea fi dresați în 2022.

Persoanele care au COVID-19 au un miros specific, iar câinii pot învăța acest miros. În urma experimentelor s-a constatat o rată de succes de peste 90% a identificării olfactive a infecției cu COVID-19. În SUA s-au folosit și pentru detectarea bolii la întâlnirile comerciale.

Adrian Bîlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța