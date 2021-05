Dan Barna respinge acuzațiile venite din partea Direcției de Luptă Anti Fraudă

Vicepremierul Dan Barna neagă acuzațiile de fraudă venite din partea Direcției de Luptă Anti Fraudă (DLAF) și spune că nu are nicio comunicare oficială în care să fie acuzat de astfel de fapte. „Nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA”, scrie pe Facebook liderul USR PLUS.

El mărtusrisește că a fost permanent la dispoziția DLAF și este în continuare la dispoziția lor pentru orice fel de informații vor avea nevoie.

„Înțeleg că instituțiile trebuie să își facă datoria și să verifice din punct de vedere administrativ proiectele din fonduri europene și e firesc să fie așa; ce nu este firesc e că o instituție să comunice în presă informații incomplete. Este în mandatul DLAF să documenteze și să fundamenteze suspiciuni de fraudă - confirmate sau nu apoi de organele competente - nu să alimenteze suspiciuni la adresa oricărei persoane, publice sau nu. Am zis din primul moment că vreau că această cercetare să se termine cât mai repede. Îmi mențin solicitarea și aștept că DLAF să o finalizeze”, a mai scris Barna.

Mai mulți jurnaliștii de la Rise Project au prezentat în 2019 într-o amplă anchetă, date și documente care arată cum proiecte sociale finanțate din fonduri europene gestionate de firma lui Dan Barna au avut același model autohton prin care banii europeni s-au scurs către firme de casă.

La vremea respectivă, liderul USR a susținut că articolul apărut are legătură cu candidatura sa la alegerile prezidenţiale și a declarat că toate proiectele realizate de firma în care a activat au fost monitorizate, verificate şi rambursate integral de către autorităţile de management române şi europene.