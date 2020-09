De ce sunt grav afectați pacienții cu diabet de COVID-19. Ce spun medicii

Riscul de a face o forma severa de COVID-19 în această perioadă este mai mare la persoanele cu diabet zaharat. Fluctuatiile glicemice si complicatiile prost controlate scad abilitatea de aparare a organismului cand acesta se confrunta cu infectii, inclusiv cu infectii virale, cum este infectia cu noul coronavirus. Un studiu al Forumului Român de Diabet arată că românii nu conștientizează gravitatea bolii și nici măsurile de prevenție.

În cazul infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) diabeticii au risc mai mare de a avea un prognostic sever. Unele studii susțin că diabetul ar crește riscul de infecție de două până la trei ori, independent de prezența altor afecțiuni.

Cea mai mare rată a mortalității prin COVID-19 se înregistrează în cazul vârstnicilor (21,9%), bărbaților (4,7% comparativ cu 2,8% în cazul femeilor) și a celor cu alte comorbidități asociate.

Dacă persoanele fără alte boli cronice asociate au o rată a mortalității de 1,4%, în cazul celor care asociază comorbidități este mult crescută:

Potrivit unui studiu realizat în perioada iulie – august, de Forumul Român de Diabet, s-a constatat, că diabetul zaharat nu pare că-i sperie prea mult pe români, deși este o afecțiune foarte răspândită și extrem de gravă, clasată de repondenți pe locul 6 din 10.

În prezent,în țara noastră, unul din 10 oameni are diabet zaharat, iar trei din 10 români au prediabet. Sunt 823.000 de pacienți înregistrați cu diabet zaharat tip 2 în România, care se tratează prin Programul Național de Diabet Zaharat . Șapte din 10 români au ajuns pentru prima oară la medic în stadii avansate ale bolii cu complicații deja instalate. Anual, jumătate dintre persoanele cu diabet zaharat sunt spitalizate din cauza complicațiilor: risc de orbire, complicații cardiovasculare, insuficiență cardiacă, complicații renale, amputări la nivelul membrelor inferioare.

Sfaturi privind dieta persoanelor cu diabet zaharat

Inafara de tratament si dieta, hidratarea si miscarea sunt foarte importante in aceasta perioada pentru controlul glicemic. Evitati dulciurile, sucurile, carbohidratii rapizi si rafinati in exces (paine alba, orez alb, paste, cartofi sau alte cereale pentru micul dejun cu adaos de inducitori), fructele in exces, fresh-urile de fructe.

Urmati o dieta bogata in fibre alimentare, legume si proteine de calitate, cu o cantitate modesta de leguminoase, cereale integrale, grasimi vegetale si fructe si cu multe alimente bogate in probiotice (alimente fermentate, kefir, iaurt) dar si prebiotice (mere, sparanghel, broccoli, conopida, usturoi, praz, etc). Asigurati in fiecare zi macar o portie de frunze verzi de sezon, nu exagerati cu sarea, evitati alcoolul si fumatul.

Faceti cel putin 30 de minute de miscare, zilnic, pentru imbunatatirea insulinosensibilitatii si pentru a beneficia de efectul antiinflamator al miscarii si asigurati-va ca beti 8 pahare de apa /zi. Totodata este important sa respectati toate masurile preventive anuntate de autoritati, in special cele legate de distantare sociala.