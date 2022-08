Dîncu, după reuniunea miniștrilor apărării din UE: Investițiile colaborative în domeniu, importante

Vasile Dîncu a participat luni și marți la reuniunea informală a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, care s-a desfășurat la Praga.

„Am salutat, în intervenția mea la reuniune, rolul important al Uniunii Europene și am accentuat importanța consolidării parteneriatelor, în contextul recalibrării arhitecturii de securitate din regiunea Mării Negre. Am evidențiat însemnătatea susținerii statelor din vecinătatea imediată a Ucrainei în creșterea rezilienței la amenințările de diferite tipuri și am subliniat, în mod special, vulnerabilitatea Republicii Moldova și Georgiei în ceea ce privește securitatea și apărarea”, susține ministrul Apărării Naționale.

El spune că, alături de miniștrii apărării, a discutat pe marginea propunerii avansate de Comisia Europeană privind stabilirea unui Program de consolidare a industriei de apărare prin intermediul achizițiilor colaborative (EDIPRA), investițiile colaborative în domeniul apărării în actualul context de securitate fiind extrem de importante.

„Prin creșterea investițiilor în domeniul apărării, inclusiv în cercetare-dezvoltare, va fi consolidată reziliența și capacitatea Uniunii Europene de a răspunde în mod eficient la amenințările viitoare. Totodată, a punctat necesitatea de a dezvolta Baza industrială și tehnologică de apărare la nivel european (EDTIB), de o manieră echilibrată geografic, prin stimularea investițiilor în capabilități de apărare și noi tehnologii în toate statele membre”, susține ministrul.

Vasile Dîncu spune că, în privința angajamentului UE legat de sprijinul acordat Ucrainei în domeniul securității și apărării, a subliniat eforturile României și a afirmat importanța continuării eforturilor Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei, în coordonare cu eforturile derulate la nivelul NATO sau în cadrul altor formate existente.

(sursa: Mediafax)