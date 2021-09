Doliu în muzică. Basistul trupei Status Quo, Alan Lancaster, a murit la vârsta de 72 de ani

Alan Lancaster, fondator și basist al trupei Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani, a confirmat managerul formației, citat de BBC.

Lancaster a avut mai multe hituri internaționale cu grupul în anii '60 și '70, printre care „Rockin' All Over The World” și „Whatever You Want”.

Vocalisul formației, Francis Rossi, a declarat: "Alan a fost o parte integrantă a sunetului și a succesului enorm al trupei Status Quo în anii '60 și '70."

Rossi și Lancaster au început să cânte împreună în anii '60 sub mai multe nume, înainte de a se decide pentru Status Quo.

Grupul a ajuns să aibă patru albume pe primul loc în Marea Britanie, potrivit Official Charts Company.

(sursa: Mediafax)