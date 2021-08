Sursa: Hepta

Familia Regală a României anunță că Palatul Elisabeta poate fi vizitat până pe 30 septembrie, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Vizitarea se face într-un tur ghidat, iar vizitatorii nu trebuie să facă rezervări.

Expoziția Regală de la Palatul Elisabeta este deschisă până pe 30 septembrie 2021, iar programul săptămânal pentru vizitatori este vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10.00-13.00 și 14.00-17.00.

Intrarea se face pe lângă Muzeul Satului, iar în interior sunt tururi ghidate, conduse de voluntari ai Asociației Casa Majestății Sale. Vizitatorii au acces în Salonul Mihai I, Galeria de Artă Contemporană, Salonul Carol I și Elisabeta, Salonul Alb, Biroul Majestății Sale, Sala Regilor, Holul de Marmură și Sufrageria Mare.

În palat sunt expuse uniformele militare ale Regelui Mihai I, colecția de costume populare a Reginei Elena, decorații și ordine regale, Colecția Regală de Artă Contemporană, portretele regilor și reginelor României din toate generațiile, precum și masa din Sufrageria Mare, pregătită pentru dineurile oficiale.

De asemenea, poate fi vizitată grădina Palatului Elisabeta, unde are loc în fiecare an Garden Party. Tot în grădină se află „Memorialul Copacilor”, care cuprinde arbori plantați de personalitățile regale și șefii de Stat care au vizitat palatul, din anul 2001 încoace. În plus, la intrarea în palat este deschis magazinul de suveniruri pentru vizitatori.

(sursa: Mediafax)