Gigi Becali, în pelerinaj la Peștera Sf. Andrei: "Am zis să calc puţin pe sfinţenie"

Cu mătăniile în mână, Gigi Becali, cunoscut pentru apropierea sa față de biserică și IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a povestit ce l-a determinat să meargă astăzi în Dobrogea:

"Am venit azi la peştera Sfântului Andrei. Nu aveam de gând, dar aseară am văzut la televizor un călugăr bătrân la peşteră şi mi-am închipuit cum acum 2000 de ani Sfântul Apostol Andrei a fost pe meleagurile astea. Şi am mai fost o dată acum 15 ani şi am zis ...de ce să nu mă duc puţin, să calc pe sfinţenie, pe unde Sfântul Andrei a călcat", a spus Gigi Becali, după ce a ajuns la peştera Sfântului Andrei.

Latifundiarul a avut şi un mesaj pentru românii care au mers astăzi la peştera Sf. Andrei: "Domnul să ne ajute, Maica Domnului să ne ocrotească".

Controversatul Gigi Becali a făcut în trecut o serie de declarații despre ce înseamnă credința pentru el:

„Sunt păcătos. Acuma sunt la zero. Lumea zice ‹Nu, că e credincios Becali›. Ce credincios? Sunt zero, mă! Pe cât avansezi în credință, pe atât îți dai seama că ești zero. Știi de ce? Pentru că eu vreau să mă sfințesc și să fiu lângă Tronul lui Hristos. Eu vreau să fiu frate cu Hristos și să mă înfieze Dumnezeu. Că se poate asta. Prin milostenie și prin dragoste. Și asta încerc. Să vină Hristos în inima mea și să stea El și ce fac să nu mai fac nimic eu, să facă El toate. Eu am fost lacom în viața mea. Și mi-a schimbat Dumnezeu patima de lăcomie și a băgat Dumnezeu patima mea în slujba lui Hristos. Adică cum? Acum am devenit lacom de Hristos. Pentru că am fost lacom în viață, acum sunt lacom de Hristos”

Becali la pestera Sf Andrei