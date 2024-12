Greblă: Din ce am constatat, nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte numărarea şi renumărarea voturilor

"Eu reprezint AEP. Decizia pe care a adoptat-o CCR a obligat BEC ca, împreună cu Birourile electorale judeţene, să renumere toate voturile din ţară şi străinătate. Decizia aparţine BEC, probabil în următoarea oră documentaţia, împreună cu centralizarea, va pleca la CCR. BEC este în şedinţă şi în câteva minute va termina şedinţa de centralizare, de aprobare a centralizării acestor rezultate", a afirmat Toni Greblă, la Digi24, întrebat în legătură cu rezultatele acestui proces.



Potrivit acestuia, probabil, rezultatele vor fi date publicităţii după ce vor fi puse la dispoziţia CCR.



"Este decizia BEC, probabil că, după ce vor fi puse la dispoziţia CCR, aceasta are posibilitatea să le dea publicităţii sau le vom regăsi în motivarea pe care CCR o va face la decizia care sper să fie adoptată astăzi", a spus Toni Greblă.



Întrebat care este situaţia în urma renumărării voturilor din informaţiile pe care le are, Greblă a menţionat că, din ce a constatat, "nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte numărarea şi, respectiv, renumărarea".



"Eu din teritoriu vă spun, repet, nu reprezint BEC, vorbesc în numele Autorităţii Electorale Permanente. Din ce am constatat eu, pentru că avem direcţii judeţene în ţară, nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte numărarea şi, respectiv, renumărarea", a adăugat şeful AEP.



Curtea Constituţională a României dezbate, luni, de la ora 17,00, solicitarea lui Cristian Terheş, candidat la alegerile prezidenţiale, de anulare a rezultatelor din primul tur de scrutin, după ce joia trecută a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor valabil exprimate şi a celor nule.



Tot luni va fi luată în discuţie şi confirmarea/validarea rezultatului alegerilor, a transmis CCR.



Pe 29 noiembrie ar fi trebuit să înceapă campania electorală pentru al doilea tur de scrutin, care este programat pe 8 decembrie.

