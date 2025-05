Atenție șoferi. Ce trebuie să știi despre sensul giratoriu pentru a evita accidentele

"Aici este sens giratoriu clar, marcat cu un indicator de sens giratoriu. Atenție, sunt și „sensuri giratorii”, aparent sens giratoriu, dar nu e sens giratoriu.

Dacă nu e marcat cu sens giratoriu, o intersecție – dau un exemplu: la Arcul de Triumf nu e sens giratoriu. Nu e. E un fel de sens giratoriu sau, în fine, se rulează ca într-un sens giratoriu, dar nu e marcată cu indicator de sens giratoriu. E o intersecție cu marcaje.

E o intersecție cu marcaje, cu semafoare, cu tot. Deci nu toate intersecțiile cu un rond în mijloc sunt intersecții cu sens giratoriu. Intersecția cu sens giratoriu este aceea care are indicator de sens giratoriu înainte de a intra în intersecție, are acea săgeată de ocolire obligatorie, și în această intersecție, cel care este deja în intersecție are prioritate.

Cei care intră din lateral nu au prioritate. Această mașină roșie, practic, n-a ținut cont de această regulă. Bun, nu s-a întâmplat nimic – cel care a filmat a oprit, a fost atent, dar a existat acea tentație, acea tendință. Vedeți aici, pe stâlp, se vede indicatorul de sens giratoriu.

Confuzia pe care o fac șoferii la sensul giratoriu

Deci este un sens giratoriu în toată regula, cu acte în regulă, dacă pot să spun. De ce am atras atenția aici? Pentru că sunt locuri în care nu e sens giratoriu, dar se aplică regula priorității. Doar că, unul care trece prin zonă de puține ori sau poate pentru prima dată, văzând acel rond în mijloc, poate să aibă senzația că este într-un sens giratoriu. De multe ori, ia țeapă, să zic așa, din punctul ăsta de vedere.

Și tu te comporți ca într-un sens giratoriu, fiind pentru prima dată sau de puține ori prin zonă, iar localnicul de acolo știe că are prioritate. Atenție! Astfel de intersecții devin periculoase – nu super periculoase – pentru că un sens giratoriu înseamnă viteză relativ mică, dar există acel risc de tamponare. Pentru că tu crezi că ești în sens giratoriu, iar celălalt știe că nu e în sens giratoriu.

Deci, înainte de o intersecție de-asta, cu rond în mijloc, trebuie să aruncăm o privire, să fim mai atenți dacă are sau nu are indicator de sens giratoriu. Spuneați că știți Galațiul, că ați fost. E acea intersecție celebră din zona Ultimul Leu.

E acel rond mare care nu e sens giratoriu. Aia este o intersecție. A fost semaforizată cândva.

Acum e doar cu marcaje. Au încercat, la un moment dat, să o transforme în sens giratoriu. Două săptămâni a durat, pentru că zilnic erau accidente acolo – produse de oameni care știau că nu e sens giratoriu și de unii care se uitau pe stâlp și vedeau că e giratoriu.", a explicat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.