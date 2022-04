INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,4 %, în primele două luni din 2022

Ca serie brută, pe elemente de structură, creşteri au avut loc la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+17,5%), lucrările de reparaţii capitale (+11,8%) şi la lucrările de construcţii noi (+5,1%). Pe obiecte de construcţii, au avut loc majorări la clădirile rezidenţiale (+30,9%) şi la clădirile nerezidenţiale (+14,3%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 7,4%.



Creşterea volumului lucrărilor de construcţii ca serie ajustată a fost evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+13,2%), lucrările de reparaţii capitale (+7,1%) şi la lucrările de construcţii noi (+3,7%). Pe obiecte de construcţii, majorări au avut loc la clădirile rezidenţiale (+33,1%) şi la clădirile nerezidenţiale (+13,7%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 12,3%.



În februarie 2022, comparativ cu luna precedentă, volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat un avans, ca serie brută, de 30,9%, creşterea fiind la lucrările de reparaţii capitale de 50%, la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente de 36,7% şi la lucrările de construcţii noi de 26,7%. Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri astfel: clădirile nerezidenţiale - plus 46,9%, lucrările de construcţii inginereşti - plus 27,7% şi la clădirile rezidenţiale - plus 21%.



Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat cu 1,2%, creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+21,3%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+4,3%). Lucrările de construcţii noi au rămas la acelaşi nivel. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale (+18,2%) şi la construcţiile inginereşti cu (+4,1%). Clădirile rezidenţiale au scăzut cu 5,5%.



Raportat la februarie 2021, în a doua lună din acest an volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 7,7%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+16,9%), lucrările de reparaţii capitale (+16%) şi la lucrările de construcţii noi (+3,8%).



Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 26%, respectiv cu 8,7%. Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţii inginereşti cu 3,5%.



Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat, pe total, cu 4,6%. Pe elemente de structură s-au evidenţiat creşteri astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente - plus 10,8%, lucrările de reparaţii capitale- plus 10,4% şi la lucrările de construcţii noi - plus 1,8%. Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 28%, respectiv cu 6,7%. Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti cu 9,1%.