Intotero: Continuăm programul de fertilizare in vitro. Statul s-a angajat în realizarea a 150 de centre pentru copii

"Şi în anul acesta continuăm programul de fertilizare in vitro, un program care a fost aprobat de Guvern (...), un program care se va derula în integralitate, în sistem digital, inclusiv acordarea voucherelor, ceea ce reduce foarte mult timpii de aşteptare care vor fi declaraţi eligibili. Pentru anul 2023 am avut 10.000 de proceduri declarate eligibile şi care puteau fi şi finanţate, în egală măsură, peste 27.000 de solicitări, dintre acestea 10.000 care au fost declarate eligibile. Au fost emise 9.322 de vouchere, diferenţa până la 10.000 fiind voucherele care au fost emise şi, din diferite motive, nu au fost cumva folosite. Pentru acest an, acelaşi număr de 10.000, tot ceea ce înseamnă criterii de eligibilitate", a precizat a precizat Intotero, la o conferinţă de presă susţinută la încheierea unui an de activitate", a precizat Intotero, la o conferinţă de presă susţinută la încheierea unui an de activitate.



Cu privire la realizarea centrelor de zi pentru copii, ministrul a subliniat că rolul acestora este de a susţine familiile vulnerabile.



"Prin PNRR, statul român s-a angajat în realizarea a 150 de centre de zi pentru copiii proveniţi din familii vulnerabile, dar şi copiii cu dizabilităţi. Rolul acestor centre este de a susţine aceste familii, de a desfăşura mai multe activităţi cu aceştia, începând de la educaţie pentru sănătate, ore remediale, consiliere psihologică, astfel încât până la finalul unui program de aproximativ patru ore în fiecare zi copiii se vor întoarce în familiile lor. Avem 159 de centre pe care le vom realiza", a spus Intotero, menţionând că sunt în derulare proiecte complementare acestor centre de zi, care vin să susţină familiile vulnerabile, dar şi implementarea Garanţiei pentru drepturile copilului, un document strategic european ce vine din Strategia Naţională pentru drepturile copilului.