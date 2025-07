Julian McMahon, starul din „Nip/Tuck” și „Fantastic Four”, a murit la 56 de ani după o luptă cu cancerul

Decesul actorului australian a fost confirmat oficial atât printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a serialului „Nip/Tuck”, cât și printr-o declarație oferită publicației Deadline de soția sa, Kelly McMahon.

„Julian a murit liniștit săptămâna aceasta, după o luptă curajoasă cu cancerul”, a transmis Kelly McMahon.

Julian McMahon a devenit cunoscut în întreaga lume datorită interpretării carismatice a chirurgului plastician Dr. Christian Troy în drama medicală „Nip/Tuck”, difuzată între 2003 și 2010. De asemenea, el a intrat în universul supereroilor Marvel prin rolul negativ Dr. Doom în filmele „Fantastic Four” (2005) și „Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007).