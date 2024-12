Klaus Iohannis, declarații explozive despre anularea alegerilor: Călin Georgescu a fost sprijinit din afara României

"CCR a decis să anuleze alegerile prezidenţiale care s-au desfăşurat în aceste zile. Decizia CCR este obligatorie pentru toată lumea şi noi toţi ne conformăm. Este o situaţie nemaiîntâlnită până acum şi cred că este bine să ne amintim un pic cum s-a ajuns aici", a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.



El a precizat că, la scurt timp după primul tur al alegerilor prezidenţiale, a primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate şi că, în acest context, a dispus imediat "să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat".



"În scurt timp am primit informările scrise. Am fost foarte îngrijorat de ce am citit acolo şi am convocat de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Acolo am avut patru materiale, de la SRI, de la SIE, de la STS şi de la Ministerul Afacerilor Interne, materiale pe care între timp majoritatea le cunoaşteţi", a arătat Iohannis.



Potrivit şefului statului, CSAT a luat act de aceste materiale, le-a discutat, şi concluziile au fost "grave".



"Un candidat a beneficiat nelegal de promovare electorală masivă în cele două zile când, conform legii, acest lucru este interzis, sâmbăta de dinaintea alegerilor şi chiar în ziua alegerilor. Acest lucru încalcă legislaţia electorală. Acelaşi candidat a declarat cheltuielile pentru campania lui zero, cu toate că a derulat o campanie foarte sofisticată. Mai mult, am primit informaţiile de la servicii că această campanie a acestui candidat a fost sprijinită dintr-un stat străin de interesele României. Toate acestea sunt lucruri grave", a precizat preşedintele Klaus Iohannis.



El a amintit că un grup "relevant, un grup mare de organizaţii neguvernamentale" i-a cerut declasificarea şi publicarea tuturor materialelor care au ajuns în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.



"După discuţii cu conducerile instituţiilor care au întocmit aceste materiale, s-a convenit declasificarea lor şi publicarea. Aşa, toată lumea a putut să vadă ce s-a discutat în şedinţa CSAT", a indicat Iohannis.



El a punctat că CSAT nu are atribuţii în domeniul alegerilor.



"Dar semnalele care au parvenit CSAT, că această campanie a fost sprijinită ilegal din afara României, ne-a dus la concluzia că aici avem de-a face cu o chestiune de securitate naţională şi asta este tema Consiliului Suprem de Apărare a Ţării", a adăugat şeful statului.

Ce urmează acum?

"Urmează, după validarea alegerilor Parlamentare, convocarea noului parlament si contituirea noii majorități.

Noul parlament și noul Guvern vor stabili când vor avea loc alegeri din nou.

Ce fac eu?

Eu rămân în mandat până când va fi ales noul președinte.

Când noul președinte va depune jurământul, eu voi pleca de aici.

Mă voi implica ca și până acum, pentru o Românie democrată, liberă și europeană, până în ultima zi.

România este o țară stabilă și sigură.

Le transmit asta investitorilor și Uniunii Europene.

România rămâne un aliat solid al NATO. România nu este în dificultate!"