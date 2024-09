Nouă linii de transport public vor fi deviate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv ''Ladies Run''

La dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Mircea Vodă (între orele 13:00-21:00) şi pe Bd. Unirii, Piaţa Unirii (fără afectarea traficului în intersecţie), Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal (între orele 16:00-20:00).



Linia 70 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul "Facultatea de Medicină" şi intersecţia Str. Popa Nan/ Str. Matei Voievod (Piaţa Pache Protopopescu), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în "Depoul Vatra Luminoasă".



Linia 97 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Clăbucet" şi intersecţia Str. Traian/ Calea Călăraşi, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călăraşi, Piaţa Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.



Linia 104 va funcţiona între "Complex Comercial Pantelimon" şi Piaţa Hurmuzachi, apoi pe un traseu modificat pe Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari, Piaţa Operei, cu întoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Piaţa Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, apoi traseul actual.



Linia 116 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Gara Progresul" şi Piaţa Unirii, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Sfânta Vineri, de la intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu, pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pâƒnă la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



Linia 117 va funcţiona între terminalul "Cartier Confort Urban" şi Piaţa Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pâƒnă la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "C.E.T. Sud Vitan" şi intersecţia Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, apoi traseul actual.



Linia 312 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Platforma Comercială Arcade Berceni" şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărăşeşti, apoi pe Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, până la staţia "Piaţa Unirii 1", cu întoarcere prin Piaţa Unirii, Splaiul Unirii, Pod Timpuri Noi, Calea Văcăreşti, Şos. Mihai Bravu, apoi traseul actual. După ridicarea restricţiilor de circulaţie, autobuzele liniei 312 vor circula, până la sfârşitul programului, pe un traseu modificat pe sensul spre capătul de linie "Platforma Comercială Arcade Berceni", prin Piaţa Unirii, Splaiul Unirii, Pod Timpuri Noi, Calea Văcăreşti, Şos. Mihai Bravu, apoi traseul actual.



Linia 313 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Piaţa de Gros" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I. C. Brătianu, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pâƒnă la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



Linia 323 va funcţiona pe traseul de bază între "Zeţarilor" şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărăşeşti, apoi pe breteaua Pasajului Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

