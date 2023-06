LOTO 6/49 - Rezultate la tragerile LOTO de joi, 1 iunie 2023

Rezultate LOTO joi 1 iunie 2023

Loto 6/49: 6, 41, 33, 17, 2, 13

Loto 5/40: 24, 12, 40, 4, 18, 7

Joker: 15/14, 42, 39, 34, 45

Noroc: 7 1 5 3 4 6 4

Noroc Plus: 3 5 7 7 0 7

Super Noroc: 5 0 2 4 8 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 43,36 milioane de lei (peste 8,74 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,28 milioane de lei (peste 1,26 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,42 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 301.100 lei (peste 60.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 173.400 de lei (aproximativ 35.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 80.500 de lei (peste 16.200 de euro), iar la Super Noroc reportul categoriei I este in valoare de peste 21.100 lei.