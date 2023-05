LOTO 6/49 - Rezultate la tragerile LOTO de joi, 25 mai 2023

Rezultate LOTO joi 25 mai 2023

Loto 6/49: 26, 47, 32, 3, 44, 15

Loto 5/40: 27, 8, 10, 16, 3, 32

Joker: 13/ 36, 22, 20, 6, 8

Noroc: 6522710

Super noroc: 885275

Noroc plus: 774193

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 41,72 milioane de lei (peste 8,38 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,13 milioane de lei (peste 1,23 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 224.600 de lei (peste 45.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 128.000 de lei (peste 25.700 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.900 de lei.

La tragerea Noroc de duminica, 21 mai, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 414.325,62 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Faurei, jud. Braila.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 21 mai, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 395.070,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Gura Humorului, jud. Suceava. De asemenea, la aceeasi tragere, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 97.880,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Craiova.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 21 mai, la categoria a II-a, s-au inregistrat sase castiguri a cate 63.613,45 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Marghita, jud. Bihor, Vulcan, jud. Hunedoara, Iasi, Baia Mare, Timisoara si Bucuresti, sectorul 4.