LOTO 6/49 - Rezultate la tragerile LOTO de joi, 8 iunie 2023

Rezultate LOTO joi 8 iunie 2023

Loto 6/49: 21, 48, 44, 28, 25, 8

Loto 5/40: 33, 12, 3, 40, 21, 37

Joker: 25, 39, 2, 44, 43 + 16

Noroc: 3258623

Noroc Plus: 393457

Super Noroc: 587103

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 44,94 milioane de lei (peste 9 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,43 milioane de lei (peste 1,29 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 375.000 de lei (peste 75.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 172.400 de lei (peste 34.700 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 158.500 de lei (peste 31.900 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 39.000 de euro. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 24.500 de lei.