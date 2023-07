L. Odobescu: Aderarea României la Schengen, temă prioritară a președinției spaniole a Consiliului UE

Ministrul de Externe Luminița Odobescu a fost întrebată, luni, la evenimentul de lansare la București a președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene, dacă se poate vorbi despre programul de aderare a României la Spațiul Schengem, când ar putea fi inclus pe agenda JAI și dacă este posibil ca acest obiectiv să fie îndeplinit până la sfârșitul anului, așa cum își dorea România după respingerea de anul trecut.

„După cum știți, aderarea României la spațiul Schengen rămâne un obiectiv prioritar pe agenda de politică externă. Este un obiectiv coordonat la nivelul tuturor instituțiilor din România. Rolul Președinției în acest proces este unul esențial și am salutat și în intervenția mea faptul că este o temă prioritară pe agenda președinției spaniole. Lucrăm împreună cu Președinția. Deja am discutat în detaliu, atât cu domnul ambasador, cât și cu omologul meu, dar și cu ceilalți miniștri, pentru a vedea cum putem să avansăm în acest dosar esențial în următoarele luni. Nu aș vrea să dau un termen clar, pentru că este vorba de unanimitate și obiectivul nostru este, evident, să reușim să adunăm consensul. Ne bucurăm de sprijinul Comisiei Europene, de sprijinul Parlamentului European, de sprijinul majorității statelor membre. Noi lucrăm, deci, după cum știți, România și-a îndeplinit toate obiectivele, a îndeplinit toate criteriile solicitate pentru procesul de aderare”, a spus Luminița Odobescu.

Ministrul de externe a reiterat faptul că România este furnizor de securitate nu doar pentru că protejează propria frontieră, ci și frontiera Uniunii Europene.

„Noi lucrăm și am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta încă o dată ceea ce este de fapt recunoscut de toți partenerii noștri – că România este un furnizor de securitate, că protejează frontiera, nu numai a sa, frontiera externă, dar și frontiera Uniunii Europene, și am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta exemple de bune practici. Am pus în aplicare deja, împreună cu Ministerul de Interne și cu Comisia Europeană, un proiect de bune practici la frontiera noastră cu Serbia. În dialogul cu partea austriacă, s-a lucrat deja la un plan de măsuri pentru a sprijini, fără a lega subiectele, migrația efectivă de aderarea la spațiul Schengen. Noi am vrut să arătăm că suntem constructivi și suntem implicați la nivel european în susținerea eforturilor de combatere a migrației ilegale și prin dialogul cu partea austriacă, am lucrat împreună cu colegii de la Ministerul de Externe la un plan de acțiuni ca să dovedim ceea ce este de fapt foarte clar, că România este un partener credibil, este un furnizor de securitate și un partener activ în protecția frontierelor externe ale Uniunii”, a mai spus ministrul de Externe.

Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a participat luni, la evenimentul de lansare la București a Președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene. La reuniune au mai participat ambasadorul Spaniei la București, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, și șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, precum și ambasadori și alți reprezentanți ai corpului diplomatic străin acreditat la București.

(sursa: Mediafax)