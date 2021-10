Maratonul pentru viaţă: Gheorghiţă: Un eveniment menit să transmită un mesaj ferm pentru sănătate, solidaritate şi siguranţă

Valeriu Gheorghiţă, preşedintele Comitetului naţional de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 spune că "Maratonul pentru viaţă", care a început vineri în Bucureşti, transmite un mesaj cât se poate de ferm şi de clar pentru sănătate, solidaritate şi siguranţa tuturor, "în aceste momente extrem de dificile pentru ţara noastră".



El a menţionat că cele şase centre de vaccinare anti-COVID din cadrul maratonului au program non-stop, putându-se prezenta pentru imunizarea cu unul din cele 4 tipuri de vaccin disponibile toate persoanele cu vârsta peste 12 ani.



"Se află alături de noi reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dr. Heather Patowitz, specialist în medicină primară şi de urgenţă. Cu o vastă experienţă în managementul dezastrelor şi urgenţelor medicale, doamna doctor a condus echipa de răspuns la pandemie din New York, iar prezenţa domniei sale alături de noi oferă un plus de profesionalism şi de exigenţă evenimentului, menit să susţină vaccinarea populaţiei României - soluţia sigură şi eficientă pentru limitarea răspândirii bolii, care din nefericire generează din ce în ce mai multe pierderi de vieţi omeneşti", a declarat Valeriu Gheorghiţă.



Şeful CNCAV a adăugat că, pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului de vaccinare, cu sprijinul mediului academic medical, sub înaltul patronaj al Facultăţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, precum şi prin implicarea Colegiului Medicilor din Bucureşti, necesarul de personal din cele şase centre a fost suplimentat cu personal voluntar din UMF, inclusiv studenţii de la Secţia de Medicină Militară.



Un maraton pentru vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 este organizat, de vineri până luni, în şase centre din Bucureşti.



Începând de vineri, ora 8,00, toate cele patru tipuri de vaccin sunt disponibile populaţiei în următoarele centre:



* Sector 1: ROMEXPO - 8 fluxuri (4 Pfizer, 1 Moderna, 3 Janssen);



* Sector 2: Circul Metropolitan - 7 fluxuri (3 Pfizer, 3 Janssen, 1 AstraZeneca);



* Sector 3: Biblioteca Naţională - 10 fluxuri (5 Pfizer, 1 Moderna, 4 Janssen);



* Sector 4: Palatul Copiilor - 15 fluxuri (8 Pfizer, 2 Moderna, 5 Janssen);



* Sector 5: Liberty Mall/ Centrul Sf. Andrei - 5 fluxuri (4 Pfizer, 1 Janssen);



* Sector 6: Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu" - 4 fluxuri (2 Pfizer, 2 Janssen).