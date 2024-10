Ciolacu, la lansarea unui proiect pentru tinerii bolnavi: Rușine pentru statul român

„Astăzi, peste 5.000 de copii cu astfel de probleme sunt tratați într-o clădire veche de 100 de ani. Asta, vă spun cu toată sinceritatea, chiar dacă astăzi reprezint Statul Român, este o rușine pentru Statul Român, care stat pompează lunar în sănătate peste 1,2 miliarde de euro. După 30 de ani, am început în sfârșit să construim 3 spitale regionale promise în toți acești 30 de ani și mai mult de 20 de spitale în țară prin PNRR. La fiecare proiect am insistat să fie bani atât din bugetul de stat, dar mai ales să fie bani din PNRR. Pentru că astfel am impus un ritm de implementare până în anul 2026. Tot ceea ce se mișcă acum, se mișcă pentru că am schimbat ritmul de implementare”, spune Ciolacu.

El adaugă că statul român nu are capacitatea de a face într-un timp scurt tot ceea ce n-a făcut de la Revoluție până în prezent și de aceea vrea să sprijine astfel de proiecte pe care le au cei din mediul privat.

„Când privatul vrea să facă bine, statul trebuie să fie receptiv”, spune premierul.

Proiectul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” este realizat în baza unui protocol de colaborare între Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Fundaţia Filantropică Metropolis.

Ciolacu a atras atenția asupra tinerilor cu probleme psihice, care de multe ori sunt lăsați la voia sorții.

„Acest spital nu este o simplă clădire. Aici vor fi îngrijiți copii și tineri care, de multe ori, luptă singuri cu problemele de turburare mentală. Pentru că, uneori, chiar și părinților lor le este greu să accepte ca un copil cu astfel de probleme. Acești copii sunt, în mare parte, fie nebăgați în seamă (...), fie stigmatizați de societate. Vorbim de tineri care nu au pe nimeni, de fapt, pe partea lor”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a mai spus că este de prăere că a venit timpul „să vorbim foarte serios de bolile mentale cauzate de abuzul de droguri, alcool sau medicamente”.

„La fel cum ar trebui să vorbim despre depresie și anxietatea în rândul tinerilor. Știu că sunt subiecte incomode care polarizează. Dar dacă închidem ochii, ne înseamnă că problema nu există. (...) Statul nu mai trebuie să închide ochii. Voi face din prevenirea și tratarea problemelor cauzate de droguri, un obiectiv național. Pentru că drogurile distrug vieți cum bine știți. Distrug familii și distrug viitorul unor tineri care au toată viața în față”, a mai spus Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)