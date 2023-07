Dezvăluiri fulminante: Cine sunt marii bogați ai României!

Un nou guvern, noi facilități anunțate care vor necesita și mai mulți bani la buget, și o nouă vânătoare de milionari declarată și oficial de Fisc. În sensul că a și fost publicată în Monitorul Oficial. Un ordin prin care sunt inventariați și luați la bani mărunți românii cu averi mari. Iar pentru ANAF, asta înseamnă cei cu averi de peste 25 de milioane de euro, echivalentul în lei în bunuri mobile, imobile și active financiare deținute.

Iar ordinul vorbește și despre un grup extins al celor cu averi mari, respectiv sunt luate la verificat și rudele marilor bogați, adică soții, copiii, părinții și frații, adică toți afinii până la gradul al doilea. Așadar începe o mare evaluare iar persoanele identificate ca fiind cu averi mari, plus rudele acestora, vor primi o notificare de la ANAF prin care sunt înștiințate că sunt pe această listă și că pot fi asistate de Fisc pentru conformare fiscală voluntară. Apoi, pe baza unei analize de risc, se întocmește și o listă a persoanelor cu risc de neconformare. Atenție! Acest ordin se referă la persoanele fizice iar de tot acest mega-control, plus actualizarea listelor o dată la trei ani, se va ocupa direcția din ANAF pentru Controlul veniturilor persoanelor fizice.

Deci dincolo de subiectivismul așa zisei analize de risc, ce nu este detaliată în niciun fel, cu această muncă titanică este însărcinată exact direcția care și așa este cea mai aglomerată din ANAF, cunoscută în ultimii ani pentru nenumărate calculări greșite și procese în instanță. Iar acum, teoretic, ar trebui să se lupte cu cei mai puternici și bogați români și cu armatele lor de avocați. Fiindcă totuși ar însemna ca statul în sfârșit să meargă după marii rechini. Pare doar o nouă încordare de mușchi probabil menită să ne facă să uităm că nu mai departe de anul trecut se anunța cu mare tam-tam supra-impozitarea proprietăților de lux și profiturile celor mai mari companii.

Panama Papers, Pandora Papers, Uncovered Dubai... România a apărut în mai toate marile scandaluri cu documente despre averi plimbate și ascunse prin rețele profesioniste de offshore-uri. În urma Panama Papers, 1,2 miliarde de dolari au fost recuperate de autoritățile din 22 de țări. În România nu s-a mișcat niciun ac. Nici în era marii anticorupții, conduse de zeița Laura Codruța Kovesi. Inclusiv până la cel mai înalt nivel al statului, deci nu doar afaceriști, s-a demonstrat că își țineau banii în offshor-uri.

În Guvernul Cioloș, chiar un secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Gabriel Biriș, și-a trecut în declarația de avere participația la un offshore din Cipru, iar ministrul energiei, Victor Georgescu, a dat din colț în colț când s-a aflat că a închiriat un offshore pentru suma de 200.000 de euro, un site practic inexistent. Abia după cinci ani, procurorii au cerut încuviințarea pentru urmărirea penală a lui Victor Georgescu, fix pentru ce detaliase presa.

Fostul ministru PDL al comunicațiilor, Gabriel Sandu, a scris negru pe alb la DNA că Dorin Cocoș fostul soț al Elenei Udrea, manevra o rețea de firme paravan, ”bidoane” pentru afacerile și banii unor grei din servicii. Anchetele în acest sens nu doar că nu au fost duse niciodată mai departe, ci chiar au fost împiedicate, indicând că milionarii săltați erau ei înșiși doar paravane, marionete pentru oamenii mult prea puternici din spate. Cum s-a întâmplat și în dosarele Microsoft.

Iar marile companii internaționale se închid și ele mai mereu într-un sistem piramidal, într-o fundație scutită de taxe, sau Offshore dintr-un paradis fiscal, după cum arată chiar un raport al Comisiei Europene ce a adus și la o directivă Europeană în acest sens, neaplicată în România de vreo patru ani.

Revenind însă la bogații de pe plaiurile mioritice și afacerile din sistem, să știți că mecanismul nu s-a oprit odată cu plecarea de la butoane a regimului Băsescu. Slăbit și destructurat în anumite puncte, continuă prin anumite filiere să dea tun după tun.

Simona Ciulavu: Am nevoie urgent de la dumneavoastră de cerere către Ministerul Sănătății din Turcia, în limba engleză, în care să fie toate cantitățile de care aveți nevoie. Combinezon de fiecare tip... Mască de fiecare tip... Cantitatea totală! Se aprobă toată cantitatea odată, nu doar acest contract. Vă rog să îl sunați pe domnul prim ministru!

Adrian Ionel: Nu înțeleg cine sunteți dumneavoastră și în ce calitate îmi cereți asta.

Simona Ciulavu: Vă dau banii înapoi cu penalități și vă descurcați singur. Nu pentru mine mă agit.

Adrian Ionel: De unde știți dumneavoastră ce s-a discutat între Domnul Premier și Ministru?

Simona Ciulavu: Pentru că am discutat personal. Vă rog să îl sunați.

Adrian Ionel: Eu ascult doar de Domnul Premier și de Domnul Ministru. Nu de țepari.

Simona Ciulavu: V-a sunat domnul prim ministru, da? V-a sunat? Ați primit confirmarea? Primesc această cerere?

Adrian Ionel: O aveți pe mail, trimisă. În cât timp vor ajunge cele 1 milion de măști și cele 100.000 de combinezoane?

Poate credeați că pandemia s-a terminat dar aflați că nu este așa. Nu și pentru rețeaua care a manevrat mii de contracte pe bani publici și tunuri de sute de milioane de euro. Pentru că am arătat încă dinaintea deschiderii oricărui dosar că avem de-a face cu o adevărată rețea, cu afaceriști săgeată ai sistemului, ordine date de la cabinete de miniștri și chiar de la nivelul premierului, cum s-a demonstrat și prin stenogramele Unifarm, dosar care s-a soldat cu achitări pe bandă, acolo unde oamenii cheie nu au fost scoși de sub anchetă chiar înainte de trimiterea dosarului în instanță. Iar de miniștrii și premier nici nu s-a pus problema să se atingă cineva. Și am ridicat problema că un asemenea nivel de nepăsare nu poate avea la bază decât o incompetență crasă, vecină cu un IQ de două cifre sau o protecție puternică. Cea mai puternică.

Și vă dezvăluiam apoi că firma campioană la contracte în pandemie, Best Achiziții, s-a reprofilat, inclusiv obținând întreținerea tuturor pasajelor din capitală, furnizarea de rații de hrană pentru Forțele Navale Române, sau dotarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat cu echipamente în caz de accident nuclear, cu o primă tranșă de 21 de milioane de euro dintr-un acord cadru de 90 de milioane de euro, dacă nu se suplimentează, desigur.

Acum însă, colegii de la Jurnalul dezvăluie că Best Achiziții, controlată de fosta PDL-istă de top, Mihaela Elena Neagu și de fostul viceprimar PDL-ist, Constantin Robert Ionescu, apropiat al Simonei Ciulavu, din stenogramele de mai sus, continuă să facă bani din echipamente contra Covid. Bani publici, desigur, deși nimeni, dar absolut nimeni, nu mai vorbește despre pandemie.

Orașul maramureșean Tăuții Măgherăuș tocmai a finalizat la mijlocul lunii iunie 2023, când nu mai este nici urmă de Covid, un contract cu Best Achiziții pentru echipamente de protecție contra SARS CoV-2. Peste 200.000 de măști de protecție, dezinfectanți și alte echipamente. Valoarea de 222.862 de lei fără TVA.

Comuna Fundu Moldovei, primăria a cumpărat tot de la Best Achiziții și tot în 2023, echipamente și materiale necesare gestionării crizei sanitare cauzate de SARS CoV 2. Alte 56448 de lei fără TVA.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău, tot de la Best Achiziții și tot în 2023, contract pentru măști de protecție pentru dotarea școlilor în valoare de 494.085,2 de lei, fără TVA.

Apoi vin spitalele care, rând pe rând, dau toate peste aceleași firmă... Best Achiziții. Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sfânta Maria din Iași cumpără măști chirurgicale cu trei pliuri, deci nici măcar ceva mai sofisticat. 475.000 de lei.

Spitalul Municipal Caritas din Roșiorii de Vede, tot măști, alte 26.611,2 de lei fără TVA.

Iar spitalul Municipal Sighetul Marmației a încheiat chiar un contract pe doi ani pentru furnizarea de măști.

Și uite așa se fac milioanele...

