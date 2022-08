Ministerul Dezvoltării: 13 noi contracte de finanțare prin POR, de 40 de milioane de lei, semnate

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, au fost semnate 13 noi contracte de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 40.137.726,32 lei, prin Programul Operațional Regional (POR).

Dintre acestea, 6 proiecte vizează modernizarea infrastructurii sociale și recreative, precum și eficientizarea energetică din: comuna Dumitrești (jud. Vrancea), pentru reabilitarea energetică a clădirii administrative, municipiul Călărași, pentru incluziunea socială a copiilor din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călărași, municipiul Sebeș (jud. Alba), pentru reabilitarea spațiului public urban și a zonei pietonale pe strada Alunului, municipiul Moinești (jud. Bacău), pentru amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii în Parcul Tei, Fundația „Hand of Help” (jud. Botoșani), pentru „Închiderea Centrului de Plasament Hand of Help Botoșani și crearea unor alternative de tip familial - Proiect 1” și Parohia Reformată Jebucu (jud. Sălaj), pentru închiderea Centrului de plasament prin înființarea unui centrul de zi și a unei case de tip familial pentru copii.

Alte 7 proiecte au ca obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, prin dezvoltarea activității și achiziția de echipamente moderne.

(sursa: Mediafax)