Ministrul Mediului, Mircea Fechet: Programul Rabla Plus, un succes

"Programul a fost un succes, pentru că la Rabla Plus, la categoria persoane juridice, tichetele s-au epuizat în 7 minute. Tot la Rabla Plus, la unităţile administrativ-teritoriale, bugetul s-a consumat în 23 de minute. Acest lucru mă face să cred că pe de o parte există un apetit tot mai mare pentru autoturismele electrice, ceea ce e o veste bună pentru Ministerul Mediului şi pentru fiecare român. Şi nu doar atât, ci faptul că există un apetit în rândul persoanelor juridice, adică în rândul acelor societăţi comerciale care decid că în activitatea economică de zi cu zi vor să folosească autoturisme electrice", a afirmat ministrul Mediului.



Mircea Fechet a declarat că în acest context există premisele pentru "redesenarea" bugetului în viitor.



"Este o veste extraordinară. Acest lucru mă face să redesenez bugetul acestui program, să îmi propun să alocăm în viitor şi mai mulţi bani, deşi anul acesta am avut record de alocare la Rabla Plus, poate să luăm banii de la programe care performează mai puţin", a menţionat ministrul Fechet.



Oficialul guvernamental a recunoscut totodată că numărul staţiilor de încărcare electrică este restrâns.



"Înţelegem perfect că degeaba ai autoturism electric, dacă trăieşti cu frica de a nu avea unde să-ţi încarci maşina, iar din acest punct de vedere o preocupare a ministerului este de a corela foarte bine finanţarea la staţii de încărcare cu finanţarea la Rabla Plus", a mai spus ministrul Mediului.



