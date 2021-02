Moderna va începe studiile clinice pentru un nou vaccin COVID pentru tulpina sud-africană

Foto: Lucian Alecu

Moderna a anunţat că o versiune modificată a vaccinului său, dezvoltată special împotriva variantei sud-africane, este pregătită pentru testarea la oameni, scrie Mediafax

Compania americană Moderna a anunţat că o versiune modificată a vaccinului său, dezvoltată special împotriva variantei sud-africane extrem de contagioase, este pregătită pentru testarea la oameni în studiile clinice, relatează CNBC.



Vaccinul, pe care Moderna îl numeşte mRNA-1273.351, este gata pentru a fi testat într-un studiu clinic în stadiu incipient pentru a determina dacă poate fi utilizat împotriva tulpinei din Africa de Sud, cunoscută şi sub numele de B.1.351, transmite compania.



Moderna a descoperit că schema sa actuală cu două doze generează un răspuns imun mai slab împotriva tulpinii din Africa de Sud, deşi compania a spus că anticorpii la pacienţi rămân peste niveluri care ar trebui să protejeze împotriva virusului.



„Moderna a trimis doze din vaccinul său candidat împotriva variantei (...) identificate pentru prima dată în Africa de Sud către NIH (American National Institutes of Health), pentru un studiu clinic”, se menționează într-un comunicat de presă al companiei americane.



„Moderna se angajează să aducă cât mai multe actualizări la vaccinul nostru până când pandemia va fi sub control. Sperăm să demonstrăm, dacă este necesar, că dezele se pot face la niveluri mai mici, ceea ce ne va permite să oferim mult mai multe doze comunităţii globale la sfârşitul 2021 şi 2022, dacă este necesar,” a spus şi CEO-ul companiei, Stephane Bancel.



Oficialii din domeniul sănătăţii SUA sunt din ce în ce mai îngrijoraţi de noile variante emergente ale virusului, în special tulpina B.1.351, care s-a dovedit că reduce eficacitatea vaccinurilor aflate pe piaţă, dar şi a celor aflate în curs de dezvoltare.

În ultimele săptămâni, consilierul medical al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, i-a îndemnat pe americani să se vaccineze cât mai repede posibil înainte să apară variante noi şi mai periculoase ale virusului.



Moderna a anunţat pentru prima dată pe 25 ianuarie că lucrează la o variantă de rapel care să protejeze împotriva variantei din Africa de Sud.



Compania a declarat miercuri că intenţionează să evalueze trei abordări pentru creşterea imunităţii.