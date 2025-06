Aplauze pentru poet pe scenă...în Spania, cu actorii Emilia Popescu, Demeter András și pianistul Cătălin Răducanu, a impresionat românii din diaspora, la Barcelona, Madrid și Valencia

“Este o experiență extraordinară să ai un public atât de special cum a fost în cele trei orașe. Am mai avut parte de turnee, dar nu atât de dense, de profunde. Cred că și mesajul cu care am venit în cele trei oraşe din Spania, poezia pură în toată splendoarea ei, ne-a ajutat pentru a avea parte de această mare bucurie.” spunea Demeter András la finalul celui de-al treilea spectacol.

Actorii Emilia Popescu și Demeter András, care la finalul fiecărui spectacol au fost asaltați cu întrebări despre spectacole viitoare în Spania, au recitat poezii din Lucian Blaga, Nichita Stănescu, George Topârceanu, Marin Sorescu, Ion Minulescu și Emil Brumaru.

“Cultura este cel mai sigur adăpost”, le-a spus Emilia Popescu românilor care o așteptau să își facă poze cu ea.”Am venit cu multă bucurie să aducem poezia clasică românească tuturor românilor din diaspora. Am avut parte de un public minunat în toate cele trei orașe căruia îi mulțumim pentru căldura cu care ne-a primit și ne-am bucura să putem reveni.”

Talentatul pianist Cătălin Răducanu a creat o ambianță muzicală care a completat perfect atmosfera de reverie și introspecție, transportând publicul într-o călătorie sonoră de ”acasă”. Spectacolul a fost completat de scurte secvențe video cu alți mari actori români recitând. Cele trei reprezentații ale spectacolului au creat multă emoție, aplauzele prelungite și entuziasmul din sală au demonstrat cât de mult înseamnă aceste momente pentru comunitatea românească din Spania.

”Cultura este în sufletele noastre indiferent unde muncim sau de unde venim”, spunea o spectatoare româncă, de 10 ani în Spania, venită special din Castellon, la Valencia pentru spectacol.

Un cuplu de români la finalul spectacolului de la Madrid: ”Am schimbat două autobuze până la Madrid. Noi stăm într-o altă localitate, acolo muncim de 12 ani. Am văzut pe net că vin domnii actori Emilia Popescu și Demeter András și că e și pianistul Cătălin Răducanu cu ei și am venit să îi vedem. Nu poți rata așa ceva, mai ales că ne întâlnim rar cu limba și cultura română aici.”

O altă româncă spunea după spectacolul de la Barcelona: De 30 de ani nu m-am mai simțit atât de tânără ca în seara asta, ascultând poezie românească spusă în felul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să îi văd și le mulțumesc și lor că au venit la noi."

Realizat de asociaţia culturală The Culture Club, Aplauze pentru poet pe scenă... în Spania este un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și are rolul de a promova imaginea României și a culturii române peste hotare.

Aplauze pentru poet pe scenă... în Spania continuă misiunea de a aduce cultura românească mai aproape de cei plecați, facilitând schimburi de idei și consolidând legătura cu patrimoniul cultural național şi este un proiect realizat în parteneriat cu ICR Madrid şi Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sprijinul Consulatelor generale ale României la Barcelona şi Valencia.

Conceptul video este semnat de Virgil Oprina, iar regia muzicală, de Oltea Şerban-Pârâu. Proiectul a pornit de la o idee ce îi aparține lui Ovidiu Miculescu, care semnează şi regia artistică a evenimentului: ”Anul trecut am fost în Italia, anul acesta am ajuns în Spania. Am văzut bucurie și nostalgie pe chipurile celor care au venit la aceste spectacole. Suntem convinși că Aplauze pentru Poet reprezintă un act de restituire a valorii clasicilor poeziei noastre și a contribuției lor la patrimoniul culturii noastre naționale și totodată un model educativ adresat celor aflați departe de casă.” (Ovidiu Miculescu)

