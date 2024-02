Nicușor Dan: Primarul care va prelua mandatul în octombrie 2024 nu va găsi nicio datorie curentă

În octombtie 2020, cînd am preluat acest mandat, datoriile curente ale municipiului București erau 3 miliarde de lei. În sensul în care oricare din acești creditori ai municipiului puteau să vină și să blocheze conturile primăriei și câțiva dintre ei au făcut-o. În momentul în care am preluat acest mandat, conturile primăriei erau blocate și Primăria nu putea să facă nicio investiție”, spune Nicușor Dan, în ședința CGMB.

El precizează că, în acest moment, conturile primăriei nu sunt blocate.

„Evident, primăria Capitalei are datorii. Are datoria la Constanda, la Otokar, are o datorie la STB, însă aceste datorii sunt eșalonate. Nu există riscul ca vreunul dintre creditorii primăriei să vină mâine sau poimâine să blocheze conturile primăriei. (...) Primarul care va prelua mandatul în octombrie 2024 nu va găsi nicio datorie curentă”, încheie Dan.

(sursa: Mediafax)