Nicuşor Dan spune că atribuţiile sunt relativ bine împărţite între PMB şi sectoare: Problema e la bani

Precizările vin după ce primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că ideea primarului general, Nicuşor Dan, privind convocarea unui referendum pe tema împărţirii banilor între Primăria Capitalei şi sectoare este "un non-sens", el apreciind că edilul Capitalei ar trebui să prezinte în primul rând o strategie referitoare la împărţirea atribuţiilor între PMB şi primăriile de sector.



"Mai puţin nişte suprapuneri care sunt în zona de social şi în zona de poliţie locală, atribuţiile sunt relativ bine împărţite. Problema este la bani. Adică, noi avem atribuţii şi nu avem bani, iar ei au bani şi nu au atribuţii", a spus Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la sediul PMB.



El a menţionat că există lucrări de infrastructură pentru care PMB nu are banii necesari, în timp ce sectoarele reabilitează străzi care sunt "relativ bine" întreţinute.



"Putem să discutăm pe zona socială, cum împărţim, dar aceasta este o chestiune secundară. Chestiunea principală este că noi avem marile lucrări de infrastructură, pentru care nu avem bani. De exemplu, am pus în discuţie dacă avem sau nu avem bani să legăm cartierul Henri Coandă, unde accesul e foarte dificil şi în bugetul de anul acesta nu am pus bani, pentru că nu i-am avut. Pe de altă parte, sectoarele au nenumărate lucrări de reabilitare la străzi, care sunt deja asfaltate şi care sunt relativ bine întreţinute. Noi nu ne permitem un nivel de salarizare la nivelul sectoarelor şi oameni de la noi pleacă la sectoare. Nu e normal", a mai spus Nicuşor Dan.



Edilul general a reiterat necesitatea unui referendum local pentru a se decide cine răspunde de urbanismul din Bucureşti. În acest sens, a invocat situaţiile în care pompierii nu au putut utiliza hidranţii în timpul unor intervenţii, după ce au ajuns să fie amenajate parcări în zonele respective.



"Toate acele lucrări care au obturat hidranţi s-au făcut în baza unor autorizaţii, iar autorizaţiile nu le dă primarul general decât în zone protejate. De aceea, pentru că este una dintre faţetele modului în care se construieşte în oraşul acesta, am anunţat - şi sper să ajungem cu referendumul la final - eu vreau să îmi iau responsabilitatea autorizaţiilor de construire care se emit în Municipiul Bucureşti", a subliniat el.

AGERPRES