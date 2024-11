Nicușor Dan, întrebat dacă are încredere în Sorin Grindeanu: Deloc

„Deloc! Deloc! Păi dacă anul trecut am avut șase miliarde și anul ăsta avem sub cinci miliarde și dacă e o fluctuație în fiecare an evident că nu am nicio garanție că o să avem banii ăștia. Așa, din pix șase la sută din bugetul nostru s-au dus la Ilfov. Ce garanție poate să-mi dea în condiții în care am avut transferul ăsta? Ce garanție poate să-mi dea că nu se va întâmpla la fel la anul?”, spune Nicușor Dan.

El a fost întrebat dacă are încredere în ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a spus că vrea să transfere Metrorex la Primăria Capitalei cu tot cu subvenție.

(sursa: Mediafax)