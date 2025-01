Nicuşor Dan precizează că STB nu a achitat rata restantă către ANAF

Precizările au fost făcute după ce edilul general a fost întrebat dacă STB are conturile blocate de ANAF.



Nicuşor Dan şi-a exprimat încrederea că situaţia "se va regla", având în vedere că relaţia între STB şi ANAF "a fost mult mai proastă" în trecut.



"STB este o societate comercială de stat şi are o relaţie cu ANAF - Mari Contribuabili. În această relaţie, mult timp înainte de a veni eu în PMB, pentru că primăria nu aloca bani suficienţi către STB, STB-ul plătea salariile şi motorina, dar nu plătea impozitele pe salarii. În felul acesta, există o datorie a STB către ANAF, care a variat între 1 - 1,5 miliarde. Această datorie a fost eşalonată. Au fost nişte eşalonări pe 12 luni şi nişte eşalonări pe 60 de luni. Noi am reuşit, în toţi anii de până acum, pe de o parte să plătim acele eşalonări pe 12 luni şi acea eşalonare s-a închis. Şi cred că am plătit vreo 20 din cele 60 de rate cu care trebuia această datorie să fie stinsă. La ultima rată n-au mai fost bani. Acesta este motivul pentru care, deşi noi le-am plătit vreo 120 de milioane luna trecută, ei nu au reuşit să se încadreze cu rata restantă pe care o aveau. O să vedem cum o să facem. (...) Relaţia între STB şi ANAF a fost mult mai proastă istoric. Se va regla într-un fel. Problema este de o funcţionare optimă a noastră cu toate serviciile pe care le oferim", a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.



Întrebat dacă este posibilă o creştere a preţului gigacaloriei pentru populaţie sau a transportului public, în contextul în care bugetul PMB ar putea să scadă în acest an cu un miliard de lei, Nicuşor Dan a declarat că discuţia se va purta la nivelul Consiliului General.



"Chiar dacă lucrul acesta se va întâmpla, nu va rezolva problema (bugetului, n.r.). Pe STB, lunar ei încasează cam 25-30 de milioane, iar la asta noi mai punem cam 120 de milioane. Ei ar putea, să zicem, să încaseze 40 de milioane. Asta ar însemna ca noi să nu mai punem 120, ci 110. Dar nu e mare lucru", a afirmat primarul.

