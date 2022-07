Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu aproape 18% la nivel global din cauza variantelor Omicron

Peste 4,1 milioane de cazuri au fost raportate global săptămâna trecută, în creştere cu 18%, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).



''Pandemia se transformă, dar nu s-a încheiat'', a declarat miercuri directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cu prilejul unei conferinţe de presă.



Temerea lui este că anumite state au devenit permisive cu procedura de depistare a cazurilor şi a transmiterii virale, cu toate că grupurile cele mai vulnerabile, în special vârstnicii şi angajaţii sanitari, au rămas nevaccinaţi.



Peste 5,2 miliarde de persoane au fost vaccinat anti-COVID-19 la nivel global, au precizat oficialii OMS, dar, în ţările sărace, rata de imunizare este de doar circa 13%.



''Dacă ţările bogate vaccinează copiii încă de la vârsta de şase luni şi plănuiesc să organizeze viitoare campanii de vaccinare, este de neînţeles sugestia potrivit căreia state cu venituri mici nu ar trebui să-şi vaccineze populaţiile şi să ofere doze de rapel celor mai vulnerabili'', a declarat miercuri directorul OMS.



Numărul cazurilor de COVID-19 pe teritoriul Statelor Unite este într-o uşoară creştere, cu o incidenţă medie într-un interval de şapte zile de 108.505 de cazuri zilnice înregistrate până miercuri, potrivit Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC). În New York, se înregistrează tendinţe asemănătoare, chiar şi după ce primarul Eric Adams a modificat nivelul de alertă pentru COVID-19, ridicându-l la categoria ''mediu'', săptămâna trecută.



''Zi după zi, newyorkezii s-au implicat şi şi-au făcut datoria, iar datorită eforturilor noastre colective, câştigăm lupta cu COVID-19'', a precizat el la vremea respectivă. ''Suntem recunoscători newyorkezilor pentru atenţia şi vigilenţa continuă de care au dat dovadă pe măsură ce am depăşit şi acest val'', a adăugat primarul din New York.



Statisticile nu includ, cu toate acestea, rezultatele pozitive ale testelor realizate la domiciliu - care sunt mult mai populare datorită disponibilităţii pe scară largă - şi cazurile cu simptome uşoare.



Variantele Omicron BA.4 şi BA.5, responsabile pentru cea mai mare parte din transmiterea globală a COVID-19, sunt mai puţin agresive în oraşul New York, aflându-se la baza a circa 45% dintre cazuri, potrivit NYC Health.



Oficialii din domeniul sanitar îndeamnă în continuare cetăţenii să poarte măşti sanitare atunci când se află în spaţii închise, să-şi facă teste frecvent, în special după o călătorie sau după ce se află în mijlocul unor adunări ample de persoane şi să rămână la domiciliu dacă se simt bolnavi.