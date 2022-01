Octavian Jurma, avertisment înfricoșător: Săptămâna viitoare vom depăși 30.000 de cazuri zilnice și 10.000 de internări

În plus, medicul spune că joi, când au fost înregistrate 19.105 cazuri noi de Covid, a fost depășit recordul absolut de cazuri noi pe zi atins în valul 4-Delta pe data de 19 octombrie 2021, cu 18.863 cazuri noi.

„Mă așteptam să depășim săptămâna aceasta recordul valului 4-Delta și să trecem și pragul de 20.000 de cazuri noi cel târziu sâmbătă, pentru că în această săptămână urma să fie vizibil impactul deschiderii școlilor care a amplificat impactul petrecerilor de revelion. Este însă șocant faptul că rata de pozitivare a depășit în mijlocul săptămânii rata de pozitivare de luni! Aceasta creștere imensă în timpul săptămânii are așadar loc pe fondul scăderii numărului de teste. Astfel, în ciuda retoricii oficiale, numărul de teste scade ușor în timpul săptămânii după vârful raportat marți. Azi acest trend a fost respectat și avem cu 9.000 de teste mai puțin decât marți când s-au înregistrat însă 16.760 de cazuri noi. Numărul de teste de azi este de altfel mai mic decât numărul maxim de 81.054 teste din valul 4-Delta, care a fost înregistrat tot în 19 octombrie în ziua cu numărul maxim de cazuri. În fine, față de joia trecută, avem 15.000 de teste în plus dar aproape 10.000 de cazuri în plus”, a scris medicul pe Facebook.

Acesta susține că autoritățile nu sunt îngrijorate și anunță liniștite că nu sunt destule cazuri în spitale ca să treacă școlile din urban în online, deși în județe ca Timiș jumătate din focare sunt în școli.

„Tot de săptămâna viitoare numărul de internări în rândul adulților va începe să se dubleze săptămânal la fel ca cel al copiilor și vom depăși 10.000 de pacienți pe zi până duminica viitoare. Este prea devreme să calculăm relația dintre curba infectărilor și cea a internărilor sau a deceselor în valul 5-Omicron. Valul 4-Delta a debutat mult mai lent și am avut timp în luna august să calibrăm curbele și să anticipăm ce urmează să se întample lunile următoare. Spre deosebire de alte țări care s-au bazat pe prevenție, certificat verde, testare și vaccinare, România se bazează exclusiv pe noroc nu pe pregătire. Dacă rezultatele vor fi grozave va fi meritul politicienilor, daca va fi dezastru va fi vina poporului, a opoziției minuscule și a Ghinionului”, a mai scris Jurma pe rețeaua de socializare.

El susține că pariul cu pandemia în școli a fost pierdut de guvern a doua oară, dar poate avem noroc cu adulții.

„Dacă, doar dacă avem noroc, numărul de internări la ATI în raport cu cel al internărilor va scădea sub 10% (cât este acum) și nu vom avea și 1,000 de pacienti la ATI Dacă, doar dacă avem noroc, procentul celor care mor zilnic va scădea sub 3% din numărul de cazuri confirmate cât este mortalitatea aparentă (CFR) în România, nu de alta dar la 30.000 de cazuri pe zi am putea vedea din nou 500 de decese pe zi și dacă mortalitatea e cu 50% mai mică în Omicron. Dacă avem noroc, avem și o veste bună. Vestea bună este că suntem la 2 maxim 3 săptămani distanță de vârful valului 5. Să sperăm deci că Omicron este mai milostiv cu noi și copiii noștri decât sunt autoritățile”, mai spune medicul.

Acesta susține că masca FFP2 și vaccinul sunt cea mai bună protecție ca să traversăm valul 5 în siguranță: „În această perioadă orice interacțiune fizică fără mască FFP2 este un risc major de infectare”.