Octavian Jurma: Tulpina din Marea Britanie este în București și rata de infectare va crește în continuare fără să țină cont că opinia publică nu dorește asta

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma încearcă să explice situația ciudată din București unde numărul de noi cazuri a reprezentat 77% din totalul unei zile la nivel național.

„Ce se intampla in Bucuresti? Luni, 18 ianuarie 2021, cele 1,162 de cazuri noi raportate in Bucuresti au reprezentat 77% din totalul zilei de 1,509 cazuri noi! De fapt situatia e si mai dramatica pentru ca Bucuresti + Ilfov au avut impreuna 1,257 cazuri noi deci 83.30% din cazurile zilei.

Nedumerit? Stai ca nu e totul. Daca mai adaugam si marile centre universitare Timisoara, Cluj si Iasi rezulta ca in cele 4 centre urbane s-au inregistrat 1,516 cazuri noi adica 100.46% din cele 1,509 cazuri noi atribuite oficial zilei.

Pai aritmetica elementara ne spune ca restul judetelor ar fi trebuit sa raporteze zero cazuri. Corect? Gresit, doar in Constanta s-au raportat luni 175 de cazuri noi. Suma cazurile alocate pe judete pe langa este de 2,515 cazuri noi, cu 1,006 mai mare decat valoarea raportata oficial.

Serios? Nu, nu e serios dar este adevarat. In fiecare zi apare o diferenta in plus sau in minus intre cele doua curbe, curba oficiala si curba alocata. Situatia de luni este doar o ilustrare a nivelului de ridicol la care a ajuns felul in care monitorizam curba epidemiei de COVID-19 in Romania. Mai sunt inca 1,968 de cazuri nealocate in Romania astfel incat si daca am avea o zi in care raportam zero cazuri la nivel national in Bucuresti se pot aloca peste 1,000 fara probleme.

Depre ce este vorba? Stim ca DSP-urile nu pot aloca in timp real (24h) cazurile pe judete desi numarul de teste pozitive se raporteaza in timp real. Acest sistem de raportare produce mari distorsiuni in curba pentru ca atunci cand cazurile mai vechi de 24h se aloca pe judete ele se scad din curba nationala.

Frauda? Nu nu e frauda, e doar haos introdus mai mult sau mai putin intentionat la inceputul lunii noiembrie ca sa produca "ceata de razboi" si sa adauge inca o modalitate de manipulare a curbei pe langa cea de manipulare a incidentei la 1,000 introdusa in octombrie.

De fapt reducerea bazinului de cazuri nealocate este un semn foarte bun, pentru ca abia dupa alocare aceste cazuri se scad din inidenta nationala, care nu ne ajuta la nimic si sunt incluse in incidenta judeteana care este luata in calcul pentru decizii importante cum sunt deschiderea scolilor sau a restaurantelor. Sper ca ministerul sanatatii sa mentina presiunea pentru ca DSP-urile sa elimine aceasta cale de a mentine artificial incidenta scazuta in judete.

Putem corecta situatia? Nu vad cum. Tot ce facem de ani de zile este sa reactionam la crize (mai ales declarativ). Anticiparea si planificarea ne sunt atat de straine incat pana si cea mai anticipata, mediatizata, planificata si militarizata operatiune din Romania in ultimii 30 de ani, campania de vaccinare, tot ne-a luat prin surprindere. Suntem atat de hotarati sa nu facem nimic in sfantul week-end incat daca Rusia ne-ar da preaviz cu 30 de zile si ar ataca duminica, tot la gratare ne-ar gasi nu la hotare.

Epidemia ne tot da preaviz si DSP-urile trebuiau echipate inca din vara sa faca fata macar la necesarul de testare si anchete epidemiologice 24h pe zi in conditiile valului 2. La fel stim ca valul 3 vine spre noi alimentat de o tulpina mai infectioasa si ne va prinde in timpul campaniei de vaccinare si tot nu le-am marit capcitatea (sau delegat din responsabilitati). Acum DSP-urile au pe cap si campania de vaccinare si este fizic imposibil sa le fac bine pe toate, testare, anchete, izolare, vaccinare.

Ce urmeaza sa se intample? Nimic. Adica? Adica nimic.

In Romania epidemia de COVID-19 a devenit o chestiune de convenienta, de la fruntea tarii pana la talpa tari, pur si simplu nu mai avem chef de epidemie iar politicienii sunt mult mai atenti la curba opiniei publice decat la curba epidemica. De fapt daca ar aloca urmaririi curbei epidemice jumatate din atentia si resursele pe care le aloca monitorizari curbei opiniei noastre probabil ca nu am mai avea acesta discutie ridicola.

Veste proasta este ca SARS-CoV-2 e incorect politic. Tulpina B117 este in Bucuresti si rata de infectare va creste in continuare fara sa tina cont ca opinia publica nu doreste asta.

Graficul ilustreaza latenta dintre debutul unui proces de crestere si depistarea sa pe curba (curba verde continua fata de curba verde punctat) daca numarul de teste este constant. Daca numarul de teste scade latenta este mai mare si rezolutia (calitatea imaginii) scade si reciproc. Nu degeaba vor britanicii sa treaca de la 500,000 de teste pe zi la 1 milion de teste pe zi.

Noi insa mergem impotriva curentului. Testarea e acum dusmanul nostru numarul 1 pentru ca e singura cale prin care numarul oficial de cazuri poate creste. Poporul a hotarat ca nu vrea carantina indiferent de consecinte si acum nimeni nu mai poate schimba politica de testare in Romania pentru ca testarea a devenit instrument politic inca din noiembrie.

Atat cand ne putem da seama analizand si indicatorii secundari nationali, aparent in Bucuresti ne aflam pe un platou descendent care insa poate masca o eventuala schimbare de trend. Acesta schimbare de trend, poate fi provocata teoretic de relaxarea de sarbatori si ar putea fi vizibila pe curba la finalul lunii ianuarie (sau chiar mai repede in unele judete).

Ce poti face tu? Sa te vaccinezi si pana la vaccinare (+ 30 de zile dupa) sa eviti orice sansa de infectare.

Lasa-i pentru moment pe sceptici si negationisti in grija Domnului si poarta-ti mai intai tie de grija dupa principiul "salveaza salvatorul".

Nu ajuta pe nimeni daca te imbolnavesti, dimpotriva ajuta daca te vaccinezi si te pazesti de boala. Asigura-te ca folosesti instrumentele stiintifice pe care tot Domnul ni le-a pus la dispozitie sa ne aparam de infectie: masca, distantare fizica, igiena mainilor si in cele din urma eliberarea prin vaccinare”, scrie Jurma pe pagina sa de Facebook